Hitzewelle auf Sizilien: Hunderttausende Menschen von Strom und Wasserversorgung abgeschnitten

Mitten in einer Hitzewelle sind hunderttausende Menschen in und um die sizilianische Großstadt Catania seit vergangenem Donnerstag von der Versorgung mit Strom und Wasser abgeschnitten gewesen.

Mehr als 500.000 Menschen seien seither von Stromausfällen betroffen gewesen, erklärte ein Sprecher der Stadt Catania gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Netzbetreiber e-distribuzione des teilstaatlichen Stromanbieters Enel machte in einer Erklärung vom Sonntag Hitzeschäden an unterirdisch verlegten Kabeln für die Ausfälle verantwortlich.

Seit Donnerstag kam es in der Region Catania zu Stromausfällen, die wiederum zum Ausfall von Wasserpumpen führten. Nach Angaben des Wasserversorgers Sidra waren bis Montagmorgen zwischenzeitlich 200.000 bis 300.000 Menschen ohne Wasser.

„Wir zahlen einerseits für den Klimawandel, dem wir schon seit einigen Jahren mehr Aufmerksamkeit schenken sollten, und andererseits für eine Infrastruktur, die den neuen Bedingungen nicht angemessen scheint“, sagte Nello Musumeci, italienischer Katastrophenschutzminister und früherer Regionalpräsident Siziliens, nach Angaben italienischer Nachrichtenagenturen am Montag in Catania.

Aus der mit knapp 300.000 Einwohner zweitgrößten Stadt Siziliens meldeten die Behörden am Montag 47,6 Grad Celsius. Netzbetreiber e-distribuzione zufolge erreichten die Temperaturen auf dem Asphalt 50 Grad erreicht, was zusammen mit der hohen Luftfeuchtigkeit die Wärmeableitung behindert habe. „Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen klimatischen Notsituation“, ergänzte der Netzbetreiber. Hunderte Techniker seien im Einsatz, um die Probleme zu lösen.

Die Behörden forderten die Einwohner im Großraum Catania auf, Klimaanlagen nur maßvoll einzusetzen und richteten klimatisierte Räume für Ältere und Obdachlose ein. (afp)