Hurrikan Idalia in Florida: Eiche fällt auf Gouverneurshaus

Eine 100 Jahre alte Eiche stürzte auf das Haus der Familie von Floridas Gouverneur Ron DeSantis in Tallahassee. Zuvor war der Hurrikan Idalia am Mittwochmorgen Ortszeit in der Gegend auf Land getroffen.

„Eine 100 Jahre alte Eiche stürzt auf den Gouverneurssitz in Tallahassee“, schrieb Casey DeSantis, die Ehefrau von Gouverneur Ron DeSantis, in einem Social-Media-Post am Mittwoch. „Mason, Madison, Mamie [die drei Kinder der Familie] und ich waren zu dieser Zeit zu Hause. […] Zum Glück wurde niemand verletzt. Unsere Gebete sind mit allen, die von dem Sturm betroffen sind.“

Gouverneuer DeSantis war zu diesem Zeitpunkt auf einer Pressekonferenz in Tallahassee. Auf den Vorfall angesprochen, bestätigte er, dass seine Frau ihn angerufen habe.

„Wenn sie den ganzen Baum fällen, haben meine Kinder mehr Platz, um Basebälle zu schlagen“, sagte er den Reportern und fügte hinzu: „Ich weiß nicht, ob er auf das Haus an sich gefallen ist. Ich glaube, es war ein bisschen seitlich.“

DeSantis hat Anfang der Woche alle Veranstaltungen seiner Präsidentschaftskampagne 2024 abgesagt. Er will in Florida gegen den Sturm kämpfen. Anfang der Woche hat er den Notstand ausgerufen.

Hurrikan-Update

Am Mittwoch um 14.00 Uhr Ortszeit teilte das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA mit, dass es Idalia, auf die Kategorie 1 mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde herabgestuft habe. Der Sturm bewegte sich in Richuntg Norden und zog zu dieser Zeit über den Südosten Georgias hinweg.

Mehr als 330.000 Kunden in Florida und Georgia waren ohne Strom, während das Wasser die Straßen in Küstennähe überflutete. Als sich das Auge des Hurrikans landeinwärts bewegte, zerfetzte der starke Wind Schilder, ließ Bleche umherfliegen und knickte hohe Bäume um. Bislang gab es zwei Tote.

„Wir haben mehrere umgestürzte Bäume, Trümmer auf den Straßen, kommen Sie nicht“, sagte die Feuerwehr- und Rettungsabteilung auf der Inselgruppe Cedar Key, im Süden Floridas, wo ein Pegelmesser eine Sturmflut von 2,07 Metern gemessen hat – genug, um den größten Teil der Innenstadt zu überfluten. „Überall auf der Insel explodieren Propangasflaschen“.

Der Hurrikan Idalia ging in der dünn besiedelten Region Big Bend an Land, wo der Florida Panhandle in die Halbinsel übergeht. Er traf um 7:45 Uhr in der Nähe von Keaton Beach als Hurrikan der Kategorie 3 mit einer maximalen Windgeschwindigkeit von 201 Kilometern pro Stunde aufs Land.

In Tallahassee, der Hauptstadt Floridas, fiel der Strom aus, lange bevor das Zentrum des Sturms die Stadt erreichte. Der Bürgermeister von Tallahassee, John Dailey, rief alle dazu auf, sich in Sicherheit zu bringen. Die Bewohner der gefährdeten Küstengebiete Floridas sollten ihre Sachen packen und das Land verlassen, da Idalia in den warmen Gewässern des Golfs von Mexiko an Stärke gewann.

Notstand ausgerufen

Sowohl der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, als auch der Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, riefen den Notstand aus und setzten staatliche Ressourcen und Personal frei, darunter Hunderte von Nationalgardisten.

Auf die Frage nach dem Hurrikan sagte Präsident Joe Biden am Dienstag, er habe mit DeSantis gesprochen und ihn mit allem versorgt, was er brauche.

Der Hurrikan Ian war im vergangenen Jahr für fast 150 Todesfälle verantwortlich. Der Hurrikan der Kategorie 5 beschädigte 52.000 Gebäude, von denen fast 20.000 zerstört oder schwer beschädigt wurden.

Die National Oceanic and Atmospheric Administration erklärte kürzlich, dass die Hurrikansaison 2023 weitaus stärker ausfallen wird als ursprünglich prognostiziert. Dies sei zum Teil auf die extrem warmen Meerestemperaturen zurückzuführen. Die Saison dauert bis zum 30. November, wobei die Monate August und September in der Regel den Höhepunkt bilden.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Tree Falls on DeSantis‘ Home During Hurricane Idalia“ (deutsche Bearbeitung jw)