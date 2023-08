Guatemala: Im Nationalpark vermisste französische Familie aufgetaucht

Eine zwei Tage lang in einem Nationalpark in Guatemala vermisste französische Familie ist von Rettungskräften gefunden worden.

Die im Tikal-Nationalpark im Norden des Landes wieder aufgetauchte vierköpfige Familie sei „ein wenig dehydriert“ gewesen, sagte ein Vertreter der Feuerwehr im nördlichen Departement Petén nahe der Grenze zu Mexiko und Belize. Von den Behörden veröffentlichte Fotos zeigen, wie Rettungskräfte die Familie versorgen, bevor diese mit dem Flugzeug nach Guatemala-Stadt gebracht wurde.

Die vermissten Touristen – zwei Frauen, ein Mann und ein sechsjähriger Junge – waren zuletzt am Mittwoch gesehen worden. Sie wurden fünf Kilometer von den wichtigsten archäologischen Stätten in dem Park entfernt entdeckt.

Der Tikal-Nationalpark beherbergt bedeutende archäologische Stätten der Maya und zählt sei 1979 zum Unesco-Welterbe. Er liegt mehr als 500 Kilometer von der Hauptstadt entfernt in einem abgelegenen Dschungel, in dem auch Drogenschmuggler aktiv sind. Im Januar 2022 war ein deutscher Tourist in dem Nationalpark tot aufgefunden worden – zwei Tage, nachdem er von seiner Gruppe getrennt worden war.(afp)