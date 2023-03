Paralympics-Star Oscar Pistorius hofft auf Freilassung

6. Juli 2016: Der Olympionike Oscar Pistorius hält die Hand eines Verwandten nach der Urteilsverkündung vor dem High Court in Pretoria, Südafrika. Pistorius war für den Mord an seiner Freundin Reeva Steenkamp in ihrem Haus im Jahr 2013 zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Foto: Marco Longari - Pool/Getty Images