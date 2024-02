Insider: „Regieren wie Mafiosi“ – hohe Beamte haben französischen Staat in ihre Gewalt gebracht

Paul-Antoine Martin veröffentlichte 2023 das Buch: „Le Clan des Seigneurs: Immersion dans la caste d’État“ (Der Clan der Herren: Eintauchen in die Staatskaste). Seiner Meinung nach agieren hohe Beamte wie Mafiosi und schützen sich gegenseitig. Darin prangert er die Einstellungen, Verhaltensweisen und die Geisteshaltung an, die im hohen französischen öffentlichen Dienst herrschen.

Martin ist Ingenieur und hatte verschiedene Positionen in der internationalen Privatwirtschaft inne, bevor er als leitender Angestellter zu einer öffentlichen Einrichtung in Frankreich wechselte. Er verkehrte jahrelang mit hohen Beamten, die aus den großen Staatskörperschaften stammten. Der Titel, der sich auf den Film „Der Clan der Sizilianer“ von Henri Verneuil bezieht, ist Programm. Denn diese Elite kennzeichnet für Paul-Antoine Martin auch das Gefühl der Straflosigkeit. Für sie komme zuerst die eigene Karriere, dann die Loyalität zum Staat.

Warum vergleichen Sie den hohen öffentlichen Dienst mit Gangstern?

Ich habe etwa 15 Jahre lang in zwei großen multinationalen Konzernen gearbeitet und bin dann durch einen Zufall in einen großen Seehafen gekommen. Die großen Seehäfen, also die sieben größten französischen Häfen, sind öffentliche Einrichtungen; sie werden zu 100 Prozent vom Staat kapitalisiert. Mit dem Status einer Aktiengesellschaft sind sie in ihrer Funktionsweise jedoch recht gut mit Privatunternehmen vergleichbar. Ihre Mitarbeiter sind selten Beamte. Ich für meinen Teil war auch nicht verbeamtet.

Um auf Ihre Frage zu antworten: Als in dem Hafen, in dem ich arbeitete, ein neuer Generaldirektor ernannt wurde, beobachteten mehrere von uns bestimmte dysfunktionale Verhaltensweisen. Wir dachten, es wäre gut, wenn wir das dokumentieren würden. Daraufhin begann ich, mir Notizen zu machen und im Laufe der Zeit zu schreiben.

Seit vielen Jahren ist zu beobachten, dass die hohen Beamten des Corps des ponts [1] diesen für die französische Wirtschaft entscheidenden Sektor in ihre Gewalt gebracht haben.

Ebenso hat das Corps des ponts die Verwaltung des Verkehrswesens an sich gerissen, indem es seine Mitglieder in allen wichtigen Positionen der Zentralverwaltung, aber auch im Kabinett des Verkehrsministers, im Amt der Premierministerin und als Verkehrsberater des Präsidenten der Republik platziert hat. Wenn man die selbstgefällige, ja sogar brüderliche Beziehung kennt, die zwischen den Mitgliedern eines „großen“ Staatskörpers besteht, kann man sehr berechtigte Zweifel an einer vollkommen staatstreuen Verwaltung äußern.

Mein Buch nimmt das Beispiel der Häfen, um fast chirurgisch die Mechanik der Verantwortungslosigkeit innerhalb des hohen öffentlichen Dienstes aufzuzeigen.

Und die Feststellung wäre in allen Bereichen, die sie „verwaltet“, die gleiche. So haben die französischen Häfen trotz zig Milliarden Investitionen in den letzten 40 Jahren keinerlei Wachstum verzeichnet, während im selben Zeitraum der weltweite Seehandel um 230 Prozent gestiegen ist!

Diese Diskrepanz ist abgrundtief und einzigartig in Europa – und extrem nachteilig für Frankreich. Ihm sind die Schaffung von Hunderttausenden Arbeitsplätzen sowie große wirtschaftliche Vorteile entgangen. Trotz dieser verheerenden Feststellung wird seitens des Corps des Ponts nichts infrage gestellt, keine Bilanz gezogen (man hat sogar die Kühnheit, sich selbst zu beglückwünschen), und natürlich trägt niemand irgendeine Verantwortung für dieses Desaster.

Es ändert sich also nichts, die großen französischen Häfen werden darauf reduziert, „Karriereschleifen“ für hohe Beamte zu sein, und der Abstand zu unseren europäischen Nachbarn vergrößert sich weiterhin auf erschreckende Weise. Es ist also sehr ernst und zeigt, wie die Straflosigkeit eine völlige Abkopplung von der Realwirtschaft in ihrem korporatistischen Partikularinteresse ermöglicht.

Was den Titel meines Buches betrifft, so ist er tatsächlich eine fast direkte Anspielung auf den „Clan der Sizilianer“. Die Mitglieder der „großen“ Staatskorps leisten dem Korps, dem sie angehören, volle Loyalität. Sie hat Vorrang vor der Treue, die sie dem Staat schulden.

Im Gegenzug schützt das Korps sie vor jeglicher Verantwortung und verwaltet ihre Karriere vorteilhaft, indem es das nutzt, was der Staat bietet, um die Gesamtmacht des Korps zu erhöhen.

Das ist eine Funktionsweise, die tatsächlich mafiösen Gruppen mit hohen Beamten, die sich in völliger Straffreiheit bewegen, recht ähnlich ist – während in der Zwischenzeit die großen öffentlichen Dienste zusammenbrechen oder verschwinden sowie große industrielle Katastrophen unter den Unternehmen des CAC40 [2] aufgetreten sind. Sie treten auch weiterhin auf – und werden von Mitgliedern großer Staatskorps geleitet.

Die Neujahrswünsche von Emmanuel Macron am 31. Dezember sorgten für viel Gesprächsstoff. Der Lehrer und Autor Dénis Cieslik bezeichnete die Ansprache als „hohl“ und zitierte einige Äußerungen des Staatschefs: „2024, Jahr der Entschlossenheit“; „Sie sind am Treffpunkt der Mobilisierung“. Sind diese Formulierungen und Sprachelemente Ihrer Meinung nach ein Indikator für die Zugehörigkeit zu dieser „Kaste“? Gehört Emmanuel Macron dazu?

Auf jeden Fall. Es handelt sich um eine Neusprache, die sich in der politischen Welt entwickelt hat. Da es keine wahren Worte mehr gibt, ermöglicht die Neusprache, Illusionen zu erzeugen, indem sie im Grunde nichts ausdrückt, und sie manipuliert. Es handelt sich um eine Technik der Technokraten, die ich in meiner Karriere regelmäßig beobachtet habe.

Was ich sagen kann, ist, dass die Technokratie zu einem Experten für Manipulation, Lüge und Vortäuschung falscher Tatsachen geworden ist – weil sie sich schließlich in der Position wiederfindet, zu regieren, ohne gewählt worden zu sein, und dabei eine Agenda umsetzt, die nicht den Wünschen der Bevölkerung entspricht. Daher muss sie die Bevölkerung täuschen und sie vor vollendete Tatsachen stellen.

Sie bringen auch Personen und Situationen auf die Bühne, die von wahren Begebenheiten inspiriert sind, insbesondere von Coulanges. Dieser hat einen kritischen Blick auf diese Elite und das Corps des ponts. Wer ist die Figur von Coulanges wirklich?

Er ist ein Beobachter und gehört nicht zu dieser „Elite“. Er ist kein Beamter. Er ist ein Mann, der eine hohe Vorstellung von dieser „Elite“ hat. Er ist beeindruckt von der Vorstellung, während der wenigen Monate, in denen er vorübergehend die Funktion des Interims-Generaldirektors innehaben wird, mit ihr in Kontakt zu kommen.

Er wird in diese Gruppe hineingezogen, ohne denselben Status wie diese Personen zu haben, die alle aus dem „großen“ Staatskörper stammen.

Er versteht nun, was es bedeutet, in einer Kaste zu funktionieren, die aus Abgrenzung, Überlegenheitsgefühl, Ablehnung, Arroganz und Verachtung gegenüber allem, was nicht zur Kaste gehört, besteht. Die Erkenntnis ist heftig. Er begreift, dass diese Individuen in völliger Straflosigkeit leben.

Einige Journalisten und Experten sprechen seit Jahren von einer Technokratisierung der politischen Welt.Was halten Sie davon? War die Präsidentschaft von Emmanuel Macron Ihrer Meinung nach durch eine starke Technokratisierung der politischen Welt gekennzeichnet?

Schon bevor Emmanuel Macron in den Élysée-Palast einzog, kamen einige Minister aus dem höheren öffentlichen Dienst, aber es stimmt, dass sich dieses Phänomen mit dem derzeitigen Staatschef beschleunigt hat.

Élisabeth Borne beispielsweise ist Mitglied des Corps des ponts, eine Vollbluttechnokratin, die ihr ganzes Leben lang im höheren Dienst stand. Sie ist vor allem eine Frau aus der Präfektur. Dies ist wichtig zu erwähnen, da diese nicht die gleiche Geisteshaltung wie Politiker haben. Sie haben auch nicht die gleiche Beziehung zur Bevölkerung wie die gewählten Volksvertreter.

Die Abgeordneten haben regelmäßigen Kontakt zu den Menschen und fühlen sich als Vertreter der Bevölkerung.

Ein Technokrat kann sich nicht als Vertreter der Bevölkerung fühlen, er wird eine Agenda gegen alle Widerstände vorantreiben. Und selbst wenn das Volk dagegen ist, wird er weitermachen.

Die „neue Welt“ von Emmanuel Macron hat nicht nur die gleichen Mängel wie die alte, sondern hat sie sogar noch verstärkt. Heute kommen 80 Prozent der Minister aus dem höheren Dienst. Auch die meisten Mitglieder der Kabinette der Minister kommen aus diesem Bereich. Im Übrigen muss man im Lebenslauf eines hohen Beamten, der Karriere machen will, in sehr jungen Jahren durch ein Kabinett gehen. Das ist ein außerordentliches Sprungbrett.

Heute nutzen sie den Staat in erster Linie für ihre Karriere, und die großen Korps werden den Staat instrumentalisieren, um mehr Macht zu erlangen und die Karriere ihrer Mitglieder zu fördern. Der Dienst am Staat kommt nach der Karriere.

In ihrem Buch findet sich eine Kritik an den hohen Beamten – am fehlenden Mut bei der Entscheidungsfindung. In Bezug auf die Figur des Regierungskommissars Touzel sagen Sie, dass er „seine Funktion als Vertreter der Regierung bei Coulanges wahrnahm, wobei er darauf achtete, niemals an irgendeiner Entscheidung beteiligt zu sein, die seine Verantwortung nach sich ziehen könnte, wie gering diese auch sein mag“. Wie erklären Sie sich die Angst dieser Menschen, eine Entscheidung zu treffen?

Das ist in der Tat ein großes Paradoxon! Diese Menschen haben einen Status, der ihnen viele Privilegien bietet, darunter eine Arbeitsplatzgarantie, eine Garantie für eine glänzende Karriere, eine Garantie für ein lebenslang steigendes Gehalt, einen früheren Renteneintritt als jeder andere Arbeitnehmer, Verantwortungslosigkeit und Straffreiheit.

Daher könnte man meinen, dass diese beträchtlichen Privilegien es ihnen ermöglichen würden, Risiken einzugehen. Aber ganz und gar nicht! Das Gegenteil ist der Fall.

Dieser Status bringt sie nicht dazu, über sich hinauszuwachsen, neugierig zu sein oder Wagemut zu zeigen, da sie ihn nicht brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Schlimmer noch: Wenn sie Risiken eingehen, dürfen sie keine Fehler begehen oder weniger schnell vorwärts kommen als diejenigen, die keine Risiken eingehen.

Wenn sie dann Positionen mit großer Verantwortung bekleiden, werden sie vor allem versuchen, nicht aus dem Konformismus auszubrechen. Mittelmäßigkeit und Durchschnittlichkeit werden also zur Norm.

Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass ich die Gelegenheit hatte, mit absolut bemerkenswerten hohen Beamten und großen Staatsdienern zusammenzutreffen. Leider fühlten sich die meisten von ihnen schnell vom System erstickt und gingen in die Privatwirtschaft. Dies ist daher ein großer Verlust für die französische Verwaltung. Die Besten gehen weg oder sind versucht zu gehen.

Jüngst widmete die Wochenzeitung „Valeurs Actuelles“ ihre Titelseite dem sogenannten „Nanny-Staat“ und kritisierte einen Staat, der „uns von der Geburt bis zur Rente an die Hand nimmt“. Das Medium bezeichnet die Mitglieder der Regierung auch als „Babysitter“. Kann man eine Verbindung herstellen zwischen dem, was Sie in Ihrem Buch anprangern, der Mittelmäßigkeit der hohen Beamten, und einer Form der „Infantilisierung“ der Franzosen, auf die manche mit dem Finger zeigen?

Ich würde es eher mit dem verbinden, was ich als Arroganz des höheren öffentlichen Dienstes bezeichnen würde. Die hohen Beamten, die aus den „großen“ Korps kommen, haben ein sehr großes Selbstbewusstsein, weil sie sehr oft von ihrer völligen Überlegenheit überzeugt sind. Und die völlige Straffreiheit, die sie genießen, bestärkt sie in dieser Haltung.

Daher blicken sie verächtlich auf die Bevölkerung. Der Technokrat wird eher versuchen, die Bevölkerung zu umgehen, als sie zu repräsentieren.

Er steht in einer hierarchischen Beziehung zur Bevölkerung und vertritt sie nicht. Er betrachtet das Volk daher als unfähig, sich selbst zu regieren, und muss es durch Lügen, Manipulation und Infantilisierung vollständig steuern.

Vielen Dank für das Gespräch!

[1] Es gibt in Frankreich mehrere Korps. Das „Corps des ponts et chaussées“ bezeichnet beispielsweise die Gruppe der höheren Beamten, die als Brücken- und Straßenbauingenieure tätig sind. Es handelt sich um ein technisches Grand Corps des französischen Staates, dessen Mitglieder hauptsächlich vom Ministerium für Umwelt und Energie sowie vom Landwirtschaftsministerium beschäftigt werden. Zudem gibt es ein „Corps de la Marine Marchande“, das für die zivile Handelsschifffahrt zuständig ist und eine wichtige Rolle in der französischen Schifffahrtsindustrie spielt.

[2] Der CAC 40, der französischer Leitindex, umfasst die 40 führenden französischen Aktiengesellschaften an der Pariser Börse. Einige davon sind TotalEnergies, Airbus, L’Oréal, Sanofi, BNP Paribas und andere.

Der Artikel erschien zuerst in der französischen Epoch Times unter dem Titel: „Paul-Antoine Martin: ‚Les hauts fonctionnaires ne portent jamais une quelconque responsabilité des désastres industriels dont ils sont la cause‘“. (Deutsche Bearbeitung ks)