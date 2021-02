Iranischer Präsident warnt Bevölkerung vor vierter Corona-Infektionswelle

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat vor einer vierten Corona-Infektionswelle in seinem Land gewarnt. „Dies ist eine Warnung an uns alle“, sagte er am Samstag (13. Februar) in einer vom Fernsehen übertragenen Rede mit Blick auf derzeit stark steigende Ansteckungszahlen.

Insbesondere verwies Ruhani auf die südwestliche Provinz Chusestan, in der einzelne Städte zu „roten“ Zonen erklärt worden seien – der höchsten Corona-Warnstufe im Iran.

Ruhani mahnte die Menschen zur Umsicht. Im Iran starben seit Pandemie-Beginn bereits fast 59.000 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt wurden mehr als 1,5 Millionen Infektionsfälle nachgewiesen.

Der Iran hatte am Dienstag mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Wie der Sprecher des Gesundheitsministers, Kianusch Dschahanpur, mitteilte, erreichten das Land am Freitag 100.000 weitere Dosen des russischen Corona-Vakzins Sputnik V.

Insgesamt wurden laut Dschahanpur zwei Millionen Dosen Sputnik V bestellt. Nach Angaben von Gesundheitsminister Saeed Namai soll das Land zudem im Rahmen des Covax-Programms 4,2 Millionen Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca bekommen. (afp)

