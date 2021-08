Israel reagiert auf Raketenbeschuss aus dem Libanon mit Artilleriefeuer

Selbstfahrende israelische Haubitzen feuern am 4. August 2021 von der nordisraelischen Stadt Kiryat Shmona in Richtung Libanon nach einem Raketenbeschuss von der libanesischen Seite der Grenze. Foto: JALAA MAREY / AFP über Getty Images

Die israelische Armee hat auf Raketenbeschuss aus dem Libanon mit Artilleriefeuer reagiert. Drei Raketen seien aus dem Libanon auf israelisches Staatsgebiet abgefeuert worden, teilte die Armee am Mittwoch mit. Eines der Geschosse sei noch vor der Grenze abgestürzt. In den nordisraelischen Orten Kirjat Schmona, Kfar Giladi und Tel Hai wurde Raketenalarm ausgelöst. Beschränkungen für die Bewohner der Region ordnete die Armee aber nicht an.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz ist im Süden des Libanon stark verankert und hat bereits mehrfach Angriffe gegen Israel geführt. Zu den Angriffen am Mittwoch bekannte sich zunächst niemand. (afp)

