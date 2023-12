Israels: Krieg im Gazastreifen wird noch „viele Monate“ dauern

Die israelische Armee werde dabei verschiedene Methoden einsetzen, „um unsere Errungenschaften für lange Zeit zu sichern“, betonte Halevi.

Bei der gründlichen Zerschlagung einer „Terrororganisation“ gebe es keine „Zauberlösung und keine Abkürzung, außer hartnäckig und entschlossen im Kampf zu sein“. Die Armee konzentriere sich derzeit auf den Süden des Gazastreifens, sagte Halevi. Viele „Terroristen“ seien getötet und hunderte weitere gefangen genommen worden.

Auslöser des Krieges zwischen Israel und der von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuften Hamas war ein beispielloser Angriff am 7. Oktober, bei dem hunderte Hamas-Kämpfer nach Israel eingedrungen waren und dort Gräueltaten verübt hatten. Nach israelischen Angaben wurden dabei etwa 1140 Menschen getötet und rund 250 weitere Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 129 Geiseln befinden sich demnach weiterhin in der Gewalt der Hamas. (afp)