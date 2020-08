Italien schließt wegen Corona Diskos und ordnet nächtliche Maskenpflicht auf Plätzen an

Angesichts einer leichten Zunahme an positiv Getesteten auf SARS-Cov-2 hat die italienische Regierung am Sonntag die Schließung von Diskotheken angekündigt. Zugleich verhängte sie eine nächtliche Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. Gesundheitsminister Roberto Speranza unterzeichnete ein Dekret, das am Montag in Kraft treten soll. Demnach muss an Orten, an denen sich „Gruppen bilden“, von 18.00 Uhr bis 06.00 Uhr morgens, ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Auch Diskotheken unter freiem Himmel und Nachtclubs müssen demnach schließen.

Italien zählt zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern Europas. Fast 250.000 Menschen wurden positiv getestet. Mehr als 35.000 Infizierte starben. (afp)