Jacob Rothschild, Mitglied der globalen Bankendynastie, stirbt im Alter von 87 Jahren

Jacob Rothschild, ein britischer Investmentbanker und prominentes Mitglied der globalen Bankendynastie, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Die Rothschild-Stiftung bestätigte seinen Tod am Montag, 26. Februar, in einer Erklärung gegenüber dem britischen Presseverband. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

„Unser Vater Jacob war eine überragende Persönlichkeit im Leben vieler Menschen – ein ausgezeichneter Bankier, ein Förderer von Kunst und Kultur, ein engagierter Staatsdiener, ein leidenschaftlicher Unterstützer wohltätiger Zwecke in Israel und der jüdischen Kultur, ein begeisterter Umweltschützer und ein viel geliebter Freund, Vater und Großvater“, so die Stiftung in ihrer Erklärung.

„Er unterstützte viele Projekte, einige in der Nähe seiner Heimat in Buckinghamshire, andere in Israel, Albanien, Griechenland und den Vereinigten Staaten“, heißt es in der Erklärung weiter.

Nachfolge

Die Stiftung, die das Familienanwesen in Buckinghamshire in England verwaltet, teilte mit, dass Rothschilds 61-jährige Tochter Hannah Rothschild seine Nachfolge als Vorsitzende antreten werde.

Zu den hochrangigen Persönlichkeiten, die ihr Beileid bekundeten, gehörte der israelische Präsident Isaac Herzog. In einem Beitrag auf X lobte Herzog die Beiträge des jüdischen Bankiers zu israelischen Projekten, wie die „das beeindruckende Gebäude des Obersten Gerichtshofs und der wunderschöne Neubau der Nationalbibliothek, den er leider nicht mehr erleben konnte“.

„Lord Rothschilds Beitrag für Großbritannien, Israel und die Welt war von großer Bedeutung und Einfluss. Trotz der großen Traurigkeit, die mit dem Abschied von ihm einhergeht, besonders in diesen schwierigen Tagen, wird man sich an seine Großzügigkeit und Weisheit, mit Liebe und Wertschätzung erinnern“, schrieb er.

Auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair lobte seinen „geliebten Freund“ und sagte, er werde „unendlich vermisst“ werden.

„Er war natürlich eine überragende Persönlichkeit in der jüdischen Gemeinde Großbritanniens, aber sein Einfluss war global, da er sich für bedeutende Anliegen einsetzte, einschließlich der Kunst und der Umwelt, und durch seine unermüdliche Arbeit für den Frieden im Nahen Osten“.

Werdegang

Der 1936 in England geborene Rothschild begann seine Karriere im Finanzwesen 1963 bei der Familienbank N.M. Rothschild & Sons. Im Jahr 1980 verließ er das Familienunternehmen, um sich auf seinen eigenen Ableger, den Rothschild Investment Trust, der heute als RIT Capital Partners bekannt ist, zu konzentrieren.

Rothschild übernahm 1971 den Vorsitz des Vorstandes von RIT. In einer am Montag veröffentlichten Würdigung sagte das Unternehmen, er habe „das Wachstum des Unternehmens erarbeitet, entwickelt und angeführt“, sodass es zu einer der größten Investmentfirmen des Vereinigten Königreichs wurde.

Unter Rothschilds Führung wuchs der RIT von 281 Millionen Pfund (328 Millionen Euro) im Jahr 1988, als es erstmals an der Londoner Börse gehandelt wurde, auf über drei Milliarden Pfund (3,5 Milliarden Euro) im Jahr 2019, als er vom Vorstand des Unternehmens zurücktrat. Seine Tochter Hannah bleibt im Vorstand und hält eine direkte Firmenbeteiligung von etwa 21 Prozent.

Neben RIT war Jacob Rothschild auch Mitbegründer von Unternehmen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Versicherung und Investment, darunter Global Asset Management, heute bekannt als GAM Investments, und J. Rothschild Assurance, heute St James’s Place plc.

Geschichte

Die Rothschild-Bankendynastie geht auf Mayer Amschel Rothschild zurück. Der im 18. Jahrhundert in Frankfurt am Main geborenen Münzen-Händler beriet deutsche Aristokraten in Finanzfragen. Er schickte seine fünf Söhne in die großen Städte Europas, um mit finanziell angeschlagenen Regierungen Bankgeschäfte zu machen.

Der britische Zweig der Rothschild-Bank wurde von Nathan Mayer Rothschild gegründet. Er machte ein Vermögen durch die Finanzierung europäischer Regierungen, die in die Napoleonischen Kriege verwickelt waren.

Nach gängiger Meinung war Nathan Rothschild der erste Bankier, der die Nachrichten vom Schlachtfeld von Waterloo im Jahr 1815 hörte, wo Napoleons französische Armee eine vernichtende Niederlage erlitt. Dieses Vorwissen nutzte er zu seinem Vorteil auf dem Londoner Finanzmarkt.

Das Vermögen der Familie Rothschild galt während des 19. Jahrhunderts als das größte der Welt. Da es unter den Nachkommen aufgeteilt wurde, hat es sich im Laufe der Zeit zerstreut. Laut der letztjährigen Reichenliste der britischen Zeitung „Sunday Times“ verfügt die Familie von Jacob Rothschild über ein geschätztes Vermögen von etwa 825 Millionen Pfund (964 Millionen Euro).

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Jacob Rothschild, British Banker and Member of the Global Banking Dynasty, Dies at 87.“ (deutsche Bearbeitung nh)