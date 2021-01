Joe Biden ist zum 46. Präsidenten der USA vereidigt worden

Heute am 20. Januar ist Joe Biden offiziell zum 46. Präsidenten der USA gekürt worden. Der US-Präsident sowie seine Stellvertreterin Kamala Harris wurden bereits vereidigt.

Der US-Präsident Joe Biden ist am 20. Januar inmitten beispielloser Sicherheitsmaßnahmen und des pandemischen Lockdowns vereidigt worden.

Die Feier zur Amtseinführung wird auf den Stufen an der Westseite des Kapitols abgehalten.

Harris und Biden legten nacheinander ihren Amtseid ab. Wie viele seiner Vorgänger wurde auch Biden auf den Stufen des Kapitols vereidigt. Aber die traditionelle Parade auf der Pennsylvania Avenue, die normalerweise Hunderttausende Amerikaner anzieht, wurde abgesagt und durch eine virtuelle Parade ersetzt. Auch die Inaugurationsbälle wurden abgesagt.

Die Zuschauertribüne in der Nähe des Weißen Hauses wurde abgebaut, sodass diese Feierlichkeit wahrscheinlich die kleinste Inauguration in der Geschichte sein wird, zumindest was die Anzahl der Teilnehmer angeht. Trotzdem wird die Veranstaltung in Bezug auf Sicherheit und Strafverfolgung ungewöhnlich streng sein. (rm/nmc)