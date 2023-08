Käfigkampf der Tech-Giganten auf der Kippe? Zuckerberg wirft Musk mangelndes Interesse vor

Facebook-CEO Mark Zuckerberg (l.) auf der Allen & Company Sun Valley Conference in Sun Valley, Idaho, am 8. Juli 2021. Rechts der CEO von SpaceX und des Elektroautoherstellers Tesla, Elon Musk, am 16. Juni 2023 während einer Veranstaltung auf der Vivatech-Messe für Technologie-Startups und Innovation auf dem Messegelände Porte de Versailles in Paris. Foto: Kevin Dietsch, Joel Saget/Getty Images

Findet das von allen erwartete Kampfsport-Duell der beiden US-Milliardäre Elon Musk und Mark Zuckerberg doch nicht statt? Laut Zuckerberg zeigt Elon Musk nicht genügend Bereitschaft. Für ihn ist das Thema erst mal vom Tisch.

Meta-CEO Mark Zuckerberg hat am 14. August mitgeteilt, dass der sich anbahnende Käfigkampf zwischen ihm und Tesla-CEO Elon Musk nun unwahrscheinlich sei. Laut Zuckerberg scheint es, als würde Musk diesen nicht ernst nehmen.

Die beiden prominenten Tech-Moguln hatten Ende Juni vereinbart, einen Käfigkampf zu veranstalten. Musk postete, er sei „bereit für einen Käfigkampf“, und Zuckerberg antwortete schnell, indem er einen Ort für den Kampf anforderte. Das tatsächliche Datum ihres Käfigkampfes wurde noch nicht bekannt gegeben, obwohl Musk sagte, dass ein Livestream des Ereignisses auf Twitter – kürzlich umbenannt in „X“ – und Meta stattfinden würde.

In der Zwischenzeit verkündete Zuckerberg, dass er „ein echtes Datum“ für den Kampf angeboten habe. Auch UFC-Präsidentin Dana White habe zugestimmt, den Kampf offiziell zu machen und die Einnahmen für wohltätige Zwecke zu verwenden. Musk dagegen habe „kein Datum zugesagt“. Dann habe er gesagt, dass er operiert werden müsse, und jetzt „bittet er darum, stattdessen eine Übungsrunde in meinem Hinterhof zu machen“, so Zuckerberg.

„Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Elon es nicht ernst meint und es an der Zeit ist, die Sache zu vergessen“, postete Zuckerberg am 14. August über seine Social-Media-Plattform Threads. „Wenn es Elon jemals ernst ist mit einem echten Termin und einer offiziellen Veranstaltung, weiß er, wie er mich erreichen kann. […] Ich werde mich darauf konzentrieren, mit Leuten zu konkurrieren, die den Sport ernst nehmen“, fügte er hinzu.

Kampf soll laut Musk in antiker römischer Kulisse stattfinden

Musk, der auch der Gründer des Raumschiffherstellers SpaceX ist, hat Zuckerberg nicht geantwortet. Zuvor hatte er auf X mitgeteilt, dass er am 7. August drei Stunden lang eine MRT-Untersuchung durchführen ließ und „dass es ein Problem mit meinem rechten Schulterblatt gibt, das an meinen Rippen reibt, was eine kleine Operation erfordert“. „Die Genesung wird nur ein paar Monate dauern“, so Musk.

Am 12. August erklärte er, dass der Kampf an einem „epischen Ort“ in Italien stattfinden werde. „Die Veranstaltung wird in einer antiken römischen Kulisse stattfinden, und die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hat dem Ort zugestimmt“, schrieb der 52-jährige Milliardär. Musk ergänzte, dass der gesamte Erlös an italienische Veteranen und Kinderkrankenhäuser gehen werde. Er schlug vor, dass der Kampf nicht von der UFC organisiert wird, sondern von den Stiftungen der beiden Konkurrenten verwaltet werden soll.

Zuckerberg reagierte auf Musks Äußerungen mit einer versteckten Anspielung auf X/Twitter: „Sollten wir nicht eine zuverlässigere Plattform verwenden, die tatsächlich Geld für wohltätige Zwecke sammeln kann?“ Zuckerberg ist ausgebildeter Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und absolvierte Anfang des Jahres sein erstes brasilianisches Jiu-Jitsu-Turnier. Nach Angaben des Fernsehsenders „ESPN“ nahm Zuckerberg im Mai an einem Jiu-Jitsu-Wettbewerb in der Gewichtsklasse bis 149 Pfund (ca. 68 Kilogramm) teil.

Musk hingegen gab zu verstehen, dass er World Wrestling Entertainment (WWE) bevorzugt, was seinen Kampfstil anbelangt. Er nahm das Trainingsangebot des UFC-Kämpfers Georges St-Pierre an, um sich auf den mit Spannung erwarteten Kampf mit Zuckerberg vorzubereiten.

UFC-Präsidentin: „Jeder würde den Kampf sehen wollen“

Die öffentliche Rivalität zwischen den beiden Tech-CEOs reicht bis ins Jahr 2016 zurück, als Zuckerberg seine Bestürzung darüber zum Ausdruck brachte, dass es Musks Unternehmen SpaceX nicht gelungen war, einen Facebook-Satelliten zu starten, der Afrika mit Internetanschlüssen versorgen sollte.

Musk entschuldigte sich später für den Vorfall. Dabei war seine SpaceX-Rakete mit dem neuen Facebook-Satelliten explodiert und hatte auch die Nutzlast von Facebook zerstörte. Dennoch hat sich die Rivalität zwischen den beiden in den vergangenen Jahren noch verschärft.

Im Juni sagte UFC-Präsidentin Dana White gegenüber TMZ, dass der Käfigkampf zwischen den beiden Tech-Milliardären „der größte Kampf in der Geschichte der Welt“ sein würde. „Er würde alle Pay-per-View-Rekorde brechen. Diese Typen würden Hunderte Millionen Dollar für wohltätige Zwecke sammeln. Man muss kein Boxfan sein, um an diesem Kampf interessiert zu sein. Jeder würde ihn sehen wollen“, fügte sie hinzu.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „’Time to Move On‘: Zuckerberg Says Musk ‘Isn’t Serious’ About Cage Fight“ (redaktionelle Bearbeitung il)