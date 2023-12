Ausland Stärke 6,2

China: Kältewelle bricht Rekorde – Probleme mit Unterbringung von Bebenopfern

Nach der Hitzewelle im Sommer sorgt nun eine Kältewelle in China für stets neue Rekorde: Allein am Donnerstagmorgen registrierte der staatliche Wetterdienst an mehr als 20 Messstationen historische Minustemperaturen.