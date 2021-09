Kanada gewährt Snowden-Helfern Asyl

Snowden-Helfer kommen in Kanada an. 28. September 2021. Foto: COLE BURSTON/AFP via Getty Images

Kanada hat Flüchtlingen Asyl gewährt, die den ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden 2013 auf seiner Flucht in Hongkong versteckt hatten. Supun Thilina Kellapatha, Nadeeka Dilrukshi Nonis sowie ihre Kinder Sethumdi und Dinath seien am Dienstag in Toronto angekommen, teilte die regierungsunabhängige Organisation For The Refugees mit. In Montréal würden sie nun „ein neues Leben beginnen“.

Kellapatha und Nonis stammen ursprünglich aus Sri Lanka. Ihnen drohte zuletzt die Abschiebung aus Hongkong, nachdem ihre dortigen Asylanträge abgewiesen wurden.

„Ich bin so froh, dass das vorbei ist. Ich bin so froh, dass ich nach Kanada gehen kann“, sagte Kellapatha der „South China Morning Post“, bevor er und seine Familie in Hongkong das Flugzeug bestiegen.

Der frühere Geheimdienstaktivist Snowden begrüßte die Ausreise der Familie. „Das ist die beste Nachricht, die ich seit langer, langer Zeit gehört habe“, schrieb er bei Twitter. „Wir müssen noch einen nach Hause bringen, bevor wir sagen können, dass wir fertig sind“, fügte er hinzu.

Snowdens „Schutzengel“

Der Helfergruppe, die auch als Snowdens „Schutzengel“ bezeichnet wird, gehörte auch der srilankische Armee-Deserteur Ajith Pushpakumara an. Er ist nach wie vor in Hongkong, wo seine Sicherheit nach Angaben von For The Refugees bedroht ist.

Mit Unterstützung von For The Refugees hatte bereits eine erste Familie, die Snowden in Hongkong Unterschlupf gewährt hatte, in Kanada Asyl erhalten. Die Philippinerin Vanessa Rodel und ihre siebenjährige Tochter Keana waren im März 2019 in Kanada eingetroffen.

Die Gruppe hatte Snowden geholfen, unterzutauchen. Dieser hatte 2013 Dokumente des US-Geheimdienstes NSA zu weltweiten Überwachungsprogrammen an die Öffentlichkeit gebracht und musste daraufhin fliehen. Er versteckte sich zunächst in Hongkong, später strandete er auf der Flucht auf einem Moskauer Flughafen. Er lebt seitdem in Russland im Exil. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!