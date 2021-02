Wahlsonntag: Katalanen zu Regionalwahl aufgerufen, vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo

Bei einer Wahl wird der Stimmzettel in eine Wahlurne eingeworfen. Foto: iStock

In Katalonien werden am Sonntag (09.00 bis 20.00 Uhr MEZ) Regionalwahlen abgehalten. Das Ergebnis dürfte wegweisend für die Zukunft der Unabhängigkeitsbewegung in der Region im Nordosten Spaniens sein.

Derzeit konkurrieren die beiden Parteien der Regionalregierung in Barcelona um die Stimmen derer, die für eine Abspaltung Kataloniens eintreten.

Ihre Zerstrittenheit könnte dem früheren Gesundheitsminister Salvador Illa zum Sieg verhelfen. Der vom spanischen Regierungschef Pedro Sánchez unterstützte Sozialist hatte sich durch sein Corona-Krisenmanagement hervorgetan.

Die Katalanen selbst sind gespalten: In den jüngsten Meinungsumfragen sind fast 50 Prozent gegen eine Unabhängigkeit von Spanien, rund 45 Prozent befürworten sie. Wegen der Corona-Pandemie wird mit einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet.

Kosovo

Nach einem von Anti-Korruptions-Versprechen geprägten Wahlkampf finden am Sonntag im Kosovo vorgezogene Parlamentswahlen statt.

Umfragen sagen einen Sieg der links-nationalistischen Oppositionspartei Vetevendosje voraus, deren charismatischer Vorsitzender Albin Kurti für ehrgeizige Reformen eintritt.

Vetevendosje war bereits aus den beiden letzten Parlamentswahlen im Kosovo als stärkste Kraft hervorgegangen, beide Male aber an der Regierungsbildung gescheitert. Diesmal könnte sie eine absolute Mehrheit erzielen.

Es ist bereits die fünfte Neuwahl in der früheren serbischen Provinz seit 2008 und die dritte seit dem Beginn der Corona-Pandemie.

Das Verfassungsgericht in Pristina hatte Ende Dezember die im Juni erfolgte letzte Wahl für ungültig erklärt und damit einen erneuten Urnengang nötig gemacht. Beste Chancen werden Vetevendosje auch wegen der prominenten Unterstützung durch Interimspräsidentin Vjosa Osmani ausgerechnet. Die 38-Jährige gehört zu den beliebtesten Politikern im Kosovo.

