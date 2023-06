Katar schließt weiteren langfristigen Gasliefervertrag mit China

Gasanlagen bei Doha in Katar. Foto: Tim Brakemeier/dpa

Katar hat einen weiteren langfristigen Gasliefervertrag mit einem staatlichen chinesischen Energiekonzern geschlossen.

„Katar wird über einen Zeitraum von 27 Jahren jährlich vier Millionen Tonnen Erdgas aus dem North Field East Expansion Project nach China liefern“, sagte Energieminister Saad Scharida Al-Kaabi bei der Unterzeichnungszeremonie am Dienstag in Doha. Abnehmer ist demnach die China National Petroleum Corporation (CNPC).

Das Gasfeld North Field unter dem persischen Golf, das bis auf iranisches Gebiet reicht, verfügt über die größten Erdgasreserven der Welt. Katar will die Förderung bis 2027 um mehr als 60 Prozent auf 126 Millionen Tonnen Flüssiggas (LNG) pro Jahr steigern. Wichtigste Abnehmer sind bislang neben China noch Japan und Südkorea.

CNPC unterzeichnete außerdem eine Vereinbarung über eine fünfprozentige Beteiligung an den North-Field-Gasanlagen, was einem Gasverflüssigungskomplex mit einer Kapazität von acht Millionen Tonnen LNG pro Jahr entspricht. „Damit wird ein solides Fundament für die Energiezusammenarbeit zwischen beiden Seiten in den nächsten drei Jahrzehnten gelegt“, erklärte CNPC-Chef Dai Houliang.

Im April hatte mit Sinopec bereits ein anderer staatlicher chinesischer Energiekonzern eine fünfprozentige Beteiligung am North-Field-Projekt erstanden.

Im November hatte Katar erstmals auch ein größeres Abkommen mit Deutschland über den Verkauf von jährlich bis zu zwei Millionen Tonnen LNG über 15 Jahre geschlossen. Die Verhandlungen hatten sich schwierig gestaltet, weil die Bundesregierung keine so langfristigen Verträge über den Bezug des fossilen Brennstoffs eingehen wollte. Russlands Krieg gegen die Ukraine hatte Berlin jedoch unter Zugzwang gesetzt.(afp)