Kein Corona-Pass mehr und auch weniger Masken in Italien

Deutlich später als viele andere Länder schafft nun auch Italien fast alle Corona-Restriktionen ab: Der sogenannte grüne Pass zum Nachweis einer Impfung oder Genesung beziehungsweise eines negativen Tests wird ebenso wie Masken ab Sonntag nur noch in bestimmten Fällen nötig sein. Ein entsprechendes Dekret unterzeichnete Gesundheitsminister Roberto Speranza am Donnerstagabend.

Laut den am Sonntag in Kraft tretenden neuen Regeln sind Corona-Masken in Bars, Restaurants und bei der Arbeit nicht mehr vorgeschrieben. Getragen werden müssen sie nur noch in Schulen, Gesundheitseinrichtungen und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie bei Kulturveranstaltungen wie Kino und Theater sowie bei Indoor-Sport. (afp/dl)