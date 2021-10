Keine Hinweise auf russische Söldner in Mali

UN-Soldaten in Mali. Foto: SOULEYMANE AG ANARA/AFP via Getty Images

Frankreichs Armee sieht bislang keinerlei konkrete Anzeichen für einen Einsatz der umstrittenen russischen Söldnertruppe Wagner in Mali. Den französischen Truppen in der Region seien keine Hinweise auf Wagner-Söldner untergekommen, sagte ein Armeesprecher am Donnerstag in Paris.

Ob Mali ein Abkommen mit den Russen unterzeichnet habe, wisse er nicht. „Auf militärischer Ebene geht die Zusammenarbeit jedenfalls weiter, sie ist so eng wie eh und je, es gibt keine Schwierigkeiten.“

Im September hatte es aus französischen Kreisen geheißen, die in Mali regierende Militärjunta strebe eine Zusammenarbeit mit der Wagner-Truppe an. Die russischen Söldner könnten demnach mit der Ausbildung der malischen Streitkräfte beauftragt werden. Frankreich drohte daraufhin mit einem Abzug seiner Soldaten.

Malis Regierungschef Choguel Kokalla Maïga warf Frankreich daraufhin vor, sein Land mit einer „einseitigen“ Entscheidung über einen Truppenabzug im Stich zu lassen. Bamako habe daher das Recht, sich „andere Partner zu suchen“.

Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich ist in Mali mit besonders vielen Soldaten präsent. Der „Barkhane“-Einsatz in der Sahelzone gilt dem Anti-Terrorkampf und der Stabilisierung der Region.

Die russische Söldnergruppe Wagner ist berüchtigt für ihre Einsätze, unter anderem in Syrien und in der Zentralafrikanischen Republik. Moskau bestreitet regelmäßig jegliche offizielle Verbindung zu den Einheiten. (afp/oz)

