Kettenreaktion nach Grillunfall mit Benzin

Eine Kettenreaktion bei einem Grillunfall hat in Baden-Württemberg eine zweieinhalb Meter hohe Stichflamme und eine Verpuffung in einem Kanalschacht ausgelöst. Ein 32-Jähriger goss Benzin in einen Grill. Er wurde leicht verletzt.

Ein 32-Jähriger goss am Montag in Allmersbach im Tal Benzin in einen brennenden Holzkohlegrill und entfachte damit eine Stichflamme, wie das Polizeipräsidium Aalen am Dienstag berichtete.

Dabei verschmorte der 20 Liter fassende Plastikkanister, wobei das Benzin austrat und über einen Schacht in die Kanalisation lief. In der Folge kam es im Kanal zu einer Verpuffung. Die anschließende Druckwelle war so stark, dass der Schachtdeckel herausgehoben wurde.

Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wurde auf rund 1.500 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit 21 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Zudem musste die Verunreinigung durch das Benzin in der Kanalisation beseitigt werden.

(afp/red)