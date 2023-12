Ausland COP28 in Dubai

Klimaneutralität bis 2050 „ohne Kernenergie nicht erreichbar“: 20 Staaten rufen zum Ausbau auf

Eine Gruppe von etwa 20 Staaten hat auf der UN-Klimakonferenz in Dubai zum Ausbau der Atomkraft aufgerufen. Beteiligt an der am Samstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung sind unter anderem die USA, Frankreich, Großbritannien sowie das Gastgeberland Vereinigte Arabische Emirate.