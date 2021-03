Kongos langjähriger Präsident Sassou Nguesso mit knapp 89 Prozent wiedergewählt

Der wiedergewählte Präsident des Kongo, Denis Sassou Nguesso (C), begrüßt sein Gefolge- und Kampagnenteam am 23. März 2021. Foto: ALEXIS HUGUET / AFP über Getty Images

Der langjährige Präsident der Republik Kongo, Denis Sassou Nguesso, steht vor seiner Wiederwahl. Nach dem am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Ergebnis kommt der 77-Jährige auf knapp 89 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 67,5 Prozent. Nach dem Wahlboykott durch die größte Oppositionspartei war mit einem klaren Sieg des Amtsinhabers gerechnet worden.

Sassou Nguesso steht bereits insgesamt 36 Jahre an der Spitze des zentralafrikanischen Staats. 1979 war der ehemalige Fallschirmjäger erstmals an die Macht gelangt. 1992 wurde er abgewählt, kehrte aber nach einem Bürgerkrieg 1997 ins Präsidentenamt zurück. Inzwischen wurde die Beschränkung der Amtszeiten auf zwei und die Altersgrenze von 70 Jahren abgeschafft.

Überschattet wurde die Wahl am Sonntag vom Tod von Sassou Nguessos wichtigstem Herausforderer Guy-Brice Parfait Kolelas. Der 61-Jährige war an Covid-19 erkrankt und noch am Wahltag auf dem Flug zur Behandlung in Frankreich gestorben. Nach Angaben der Wahlkommission kam er auf knapp acht Prozent der Stimmen.

Kritiker werfen Sassou Nguesso vor, über Jahre hinweg nichts gegen Korruption und die grassierende Armut im Land unternommen zu haben. Die ehemalige französische Kolonie verfügt über reiche Ölreserven, und ein Großteil ihres Etats stammt aus den Einkünften aus dem Erdölgeschäft.

Doch wegen des Verfalls der Rohölpreise am Weltmarkt steckt die Wirtschaft des Landes in einer tiefen Krise. Die Republik Kongo sitzt zudem auf einem großen Schuldenberg. (afp)

