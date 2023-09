Trump fordert Biden und Murdoch zu kognitivem Eignungstest heraus

Der frühere US-Präsident Donald Trump in Atlanta, USA, am 24. August 2023. Foto: Joe Raedle/Getty Images

Umfragen zeigen, dass die Amerikaner US-Präsident Joe Biden für zu alt für eine weitere Amtszeit halten. Rufe nach Amtszeitbegrenzungen und Eignungstest werden laut. Der ehemalige Präsident Donald Trump scheut sich nicht vor solchen Prüfungen und macht ein Angebot.

Donald Trump hat US-Präsident Joe Biden und die Murdoch-Familie aufgefordert, sich einem geistigen Eignungstest zu unterziehen. Zuvor hatte eine Umfrage des Wall Street Journal (WSJ) ergeben, dass viele registrierte Wähler die psychische Verfassung und Eignung des ehemaligen Präsidenten für das Amt infrage stellen.

„Ich fordere hiermit Rupert Murdoch & Söhne, Biden und die Leiter des WSJ zu einem Schärfe-Test heraus!“, schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social am 10. September.

In einem separaten Beitrag fügte der ehemalige Präsident hinzu: „Ich werde Ort und Test nennen, und es wird ein harter Test sein. Niemand wird auch nur annähernd an mich herankommen! Wir können auch etwas körperliche Betätigung einbauen.“

Fragen nach seiner Eignung für eine weitere Amtszeit im Weißen Haus wies der ehemalige Präsident dann mit dem Hinweis auf seine Fähigkeiten als Golfer zurück.

„Ich habe gerade die Senior Club Championship in einem großen Golfklub mit vielen sehr guten Spielern gewonnen. Dazu braucht man Kraft, Genauigkeit, Gefühl und vor allem mentale Stärke“, schrieb Trump.

„Manipulierte Umfrage“

Die Umfrage des Wall Street Journal (PDF), bei der vom 24. bis 30. August 1.500 registrierte Wähler befragt wurden, ergab, dass 73 Prozent der Befragten den 80-jährigen Präsidenten Biden für zu alt halten, um eine zweite Amtszeit im Weißen Haus anzustreben. 47 Prozent sagten dasselbe über den 77-jährigen Trump.

Die Umfrage ergab auch, dass 60 Prozent der Meinung waren, Präsident Biden sei der Aufgabe des Präsidenten geistig nicht gewachsen. 49 Prozent sagten dasselbe über den ehemaligen Präsident Trump.

Gleichzeitig missbilligten 57 Prozent der Befragten die Art und Weise, wie Präsident Biden sein Amt ausübt.

Präsident Trump stellte die Glaubwürdigkeit der Umfrage in seinen Posts auf Truth Social infrage.

„In einer gefälschten und wahrscheinlich manipulierten Wall Street Journal-Umfrage, die aus dem Nichts kommt, um die geistige Inkompetenz von Crooked Joe Biden milde darzustellen, fragen sie nach meinem Alter und meinem geistigen Zustand. Woher kommt das?“, schrieb Trump.

Tests

Im Februar brachte die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, einen Tag nach der Ankündigung ihrer Kandidatur für das Weiße Haus die Idee einem obligatorischen kognitiven Eignungstest von Politikern über 75 ins Spiel.

Trump schien dem Vorschlag von Frau Haley zuzustimmen, allerdings forderte er, dass alle Präsidentschaftskandidaten für die Wahl 2024 einen Eignungstest machen sollten.

„JEDER, der für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidiert, sollte sich bereit erklären, gleichzeitig (oder vorher!) mit der Ankündigung, dass er oder sie kandidiert, einen umfassenden mentalen Kompetenztest zu absolvieren, und ebenso, wenn auch in etwas geringerem Maße, einem Test zustimmen, der beweist, dass man körperlich in der Lage ist, den Job zu machen“, schrieb der ehemalige Präsident auf Truth Social.

„Ein hervorragender Präsident zu sein, erfordert große geistige Schärfe und körperliche Ausdauer. Wenn Sie diese Qualitäten oder Eigenschaften nicht haben, werden Sie wahrscheinlich keinen Erfolg haben. MAGA!“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf seinen Wahlkampfslogan „Make America Great Again“.

Haleys Vorschlag wurde von First Lady Jill Biden abgelehnt. Anfang März bezeichnete Jill Bidens die vorgeschlagenen Tests in einem „CNN“-Interview als „lächerlich“. Auf die Frage, ob ihr Mann an einem solchen Test teilnehmen würde, antwortete die First Lady: „Wir würden so etwas niemals diskutieren.“

Haley hat ihren Vorschlag in den letzten Monaten wiederholt. Im August schrieb sie auf X: „Politiker auf Lebenszeit sollten endlich in den Ruhestand gehen, und das geht am besten durch Amtszeitbeschränkungen und kognitive Eignungstests“.

Umfrage

Laut einer aktuellen Umfrage des „Associated Press“-NORC Center for Public Affairs Research wird Präsident Biden allgemein als zu alt angesehen, um weitere vier Jahre als Präsident zu fungieren. Für die Umfrage wurden vom 10. bis 14. August 1.165 Erwachsene befragt.

77 Prozent der Befragten sagten, Präsident Biden sei zu alt, um für eine zweite Amtszeit effektiv zu sein, verglichen mit 51 Prozent, die dasselbe über Präsident Trump sagten. Von denjenigen, die eine solche Meinung über den derzeitigen Präsidenten vertraten, waren 69 Prozent Demokraten und 89 Prozent Republikaner.

Wörter wie „alt“, „überaltert“, „alternd“ und „älter“ waren die ersten Worte, die 26 Prozent der Befragten in den Sinn kamen, wenn sie Präsident Biden beschrieben, während nur ein Prozent diese Wörter für Präsident Trump verwendeten.

Außerdem nannten 15 Prozent der Befragten Wörter wie „langsam“, „verwirrt“ und „stümperhaft“, um Präsident Biden zu beschreiben, während drei Prozent dies für Präsident Trump taten.

Etwa zwei Drittel der Befragten sprachen sich für die Festlegung von Altersgrenzen für den Präsidenten, die Abgeordneten des Repräsentantenhauses und des Senats sowie die Richter des Obersten Gerichtshofs aus. Demokraten (72 Prozent) sprachen sich häufiger als Republikaner (64 Prozent) für eine Altersgrenze für den Präsidenten aus.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Trump Challenges Biden, Murdoch to Mental Competency Tests“ (deutsche Bearbeitung nh)