LIVE-TICKER: Irans Warnung an Israel: Stoppt Angriffe auf Gaza oder es droht ein „riesiges Erdbeben“

Die derzeitigen israelischen Angriffe auf den Gazastreifen sind nach Angaben von Regierungschef Benjamin Netanjahu „erst der Anfang“. Tausende Palästinenser fliehen vor der drohenden Bodenoffensive. Es herrschen Panik und Chaos. Die Vereinten Nationen warnen vor einer humanitären Katastrophe. Unterdessen gibt es an der Grenze zwischen Nord-Israel und dem Libanon neue Kämpfe.

Wir tickern hier die wichtigsten Informationen über den Konflikt in Israel, die vorangegangenen Geschehnisse sind hier zu finden: 7. Oktober, 8. und 9. Oktober, 10. Oktober, 11. Oktober, 12. Oktober und gestern.

+++ TICKER 13. Oktober +++

13:55 Uhr: US-Beamter: Ägypten und Israel stimmen Ausreise von US-Bürgern aus Gazastreifen zu

Ägypten und Israel haben nach US-Informationen zugestimmt, Staatsbürger der USA am Samstag über den Rafah-Grenzübergang aus dem Gazastreifen ausreisen zu lassen. Die beiden Länder hätten vereinbart, den einzigen Zugang des Palästinensergebiets nach Ägypten zwischen 12.00 und 17.00 Uhr (Ortszeit, 11.00 bis 16.00 Uhr MESZ) zu öffnen, sagte ein US-Beamter, der Außenminister Antony Blinken auf dessen Besuch in der Region begleitete.

Die USA hätten bisher noch keine Bestätigung, dass die Einigung umgesetzt werde – „aber die Absicht war, es offen zu halten“, fuhr der US-Beamte fort. 500 bis 600 US-Bürger im Gazastreifen hatten sich demnach gemeldet, um sich über eine Ausreise des abgeriegelten Küstengebiets zu informieren.

Ob auch weiteren Ausländern die Ausreise möglich sei, wisse er nicht, sagte der US-Beamte. Nach Angaben des Auswärtigen Amts befindet sich noch eine niedrige dreistellige Zahl deutscher Staatsangehöriger im Gazastreifen.

13:45 Uhr – Irans Warnung an Israel

Der iranische Außenminister, Hossein Amir-Abdollahian, forderte Israel am Samstag auf, seine Angriffe auf Gaza einzustellen. Er warnte, dass der Krieg sich auf andere Teile des Nahen Ostens ausweiten könnte, wenn die Terrorgruppe Hisbollah in den Konflikt eingreift, und dass dies für Israel ein „riesiges Erdbeben“ bedeuten würde.

Amir-Abdollahian richtete auf einer Pressekonferenz eine Botschaft an Israel und seine Unterstützer: „Stoppt die Verbrechen gegen die Bewohner von Gaza, bevor es zu spät ist“. Er betonte, dass die Hisbollah alle Kriegsszenarien berücksichtigt habe. Israel betrachtet die vom Iran unterstützte Schiitenorganisation, die über geschätzte 150.000 Raketen verfügt, als seine derzeit größte Bedrohung.

Die Hisbollah gilt als weitaus mächtiger als die Hamas. Ihr Einfluss reicht tief in den von Krisen gelähmten libanesischen Staat. Die Organisation kontrolliert vor allem den Süden an der Grenze zu Israel, von Schiiten bewohnten Viertel der Hauptstadt Beirut sowie die Bekaa-Ebene im Norden des Landes.

13:29 Uhr – UN-Hilfswerk: Wasser für Menschen im Gazastreifen wird knapp

Das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) hat mit drastischen Worten vor einer lebensbedrohlichen Wasserknappheit für die Menschen im Gazastreifen durch die israelische Blockade gewarnt. „Es ist eine Frage von Leben und Tod geworden“, sagte Philippe Lazzarini, UNRWA-Generalkommissar, am Samstag laut einer Mitteilung. Jetzt müsse dringend Treibstoff nach Gaza geliefert werden, um Wasser für zwei Millionen Menschen bereitstellen zu können. Die Blockade auch für humanitäre Hilfsgüter dauere bereits eine Woche und müsse umgehend aufgehoben werden.

Das saubere Wasser geht laut UN zur Neige, weil das Wasserkraftwerk und die öffentlichen Wassernetze nicht mehr funktionierten. Die Menschen seien gezwungen, schmutziges Wasser aus Brunnen zu verwenden, was das Risiko wasserbedingter Krankheiten erhöhe. Auch auf dem UN-Stützpunkt im südlichen Gazastreifen, wohin das Hilfswerk seine Operationen verlegt habe, werde das Trinkwasser knapp. Tausende Menschen hätten dort Zuflucht gesucht.

12:24 Uhr – Israelische Armee: Ein Anführer des Hamas-Angriffs auf Israel getötet

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Anführer des Großangriffs der Hamas auf Israel getötet. Ali Kadi habe als Kommandeur einer Eliteeinheit den Überfall bewaffneter Kämpfer auf Ortschaften im Süden Israels vor einer Woche angeführt, teilte die Armee am Samstag mit. Er sei bei einem Luftangriff getötet worden.

An der Grenze zum Gazastreifen hat Israel inzwischen Zehntausende Soldaten zusammengezogen, es wird mit einer baldigen Bodenoffensive gegen die Hamas gerechnet.

Nach Angaben der israelischen Armee haben Hunderttausende Zivilisten im Gazastreifen auf den Weg Richtung Süden gemacht. „Wir sind uns im Klaren, dass dies Zeit brauchen wird“, sagte Militärsprecher Richard Hecht. Die Hamas versuche auch, die Zivilisten aufzuhalten.

11:13 Uhr – Ägypten versiegelt Rafah-Übergang: Betonmauern blockieren Flucht aus Gaza

Ägypten hat laut arabischen Medienberichten Betonmauern errichtet, um den Übergang von Gaza nach Ägypten zu blockieren. Der Rafah-Übergang sei vollständig geschlossen, so der in London ansässige arabische Fernsehsender „Al Mamlaka“. Dies soll offenbar verhindern, dass flüchtende Palästinenser in den Sinai gelangen.

Die palästinensische Nachrichtenagentur „Ma’an“ meldet indes, dass Israel und die USA Ägypten dazu aufgefordert haben, heute Mittag Personen mit amerikanischem oder europäischem Pass die Ausreise zu ermöglichen. Ob Ägypten die Ausreise gestatten und den Durchgang freigeben wird, bleibt vorerst unklar.

Auf der Social-Media-Plattform „X“ werden Bilder von der Betonmauer am Rafah-Übergang geteilt:

Rafah crossing closed with cement blocks from the Egyptian side pic.twitter.com/DCfbVzR0R2 — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 14, 2023

10:26 Uhr – Regierungskreise: Saudi-Arabien stoppt Gespräche mit Israel

Saudi-Arabien hat inmitten des Kriegs zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas nach Angaben aus Regierungskreisen in Riad die Gespräche über eine Annäherung an Israel ausgesetzt. „Saudi-Arabien hat beschlossen, die Gespräche über eine mögliche Normalisierung zu unterbrechen“, sagte eine regierungsnahe Quelle am Samstag in Riad der Nachrichtenagentur AFP.

Die Gespräche zwischen dem einflussreichen Ölstaat und Israel waren unter US-Vermittlung zustande gekommen. Saudi-Arabien gilt als wichtige Schutzmacht der Palästinenser.

10:02 Uhr – Rakete aus Gaza auf Sderot

Vier Raketen waren heute Morgen vom Gazastreifen aus auf die israelische Stadt Sderot abgeschossen worden und verursachten erheblichen Sachschaden, jedoch keine Verletzungen, wie Stadtbeamte mitteilen. Eine Rakete landete auf dem Dach einer jüdischen Hochschule und eine weitere traf ein Bildungsinstitut. Ein weiteres Geschoss schlug auf einer Bahnstrecke ein, und das vierte fiel auf eine Straße.

9:55 Uhr – UNO: Mehr als 1.300 Gebäude im Gazastreifen durch israelische Angriffe zerstört

Bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind nach Angaben der UNO bereits mehr als 1300 Gebäude komplett zerstört worden. Davon betroffen seien 5.540 Wohneinheiten, teilte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha) am Samstag mit. Rund 3.750 weitere Häuser seien so stark beschädigt worden, dass sie vorerst unbewohnbar seien.

8:30 Uhr – Zwischen 10 und 16 Uhr: Israel setzt Zeitfenster für Gaza-Evakuierung

Die Israelische Armee hat die Bewohner des nördlichen Gazastreifens in einer Nachricht auf Arabisch dazu aufgerufen, sich zwischen 10 Uhr und 16 Uhr (09.00 bis 15.00 Uhr MESZ) über Evakuierungskorridore in den Süden von Gaza zu begeben. „Wenn Sie sich und Ihre Lieben schätzen, gehen Sie wie angewiesen nach Süden“, betont das Militär. Auf der Route sei in den angegebenen Stunden Bewegung „ohne Schaden“ möglich.

Seit der Aufforderung zur Evakuierung haben sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen bis Freitagabend bereits Zehntausende Menschen auf die Flucht begeben.

08:25 Uhr – Mutmaßliche Eindringlinge aus dem Libanon

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben mutmaßliche Terroristen beim versuchten Eindringen vom Libanon aus nach Israel getötet. Wie das israelische Militär am Morgen bekannt gab, hätten Soldaten eine „Terrorzelle“ identifiziert, die versucht habe, vom Libanon aus in israelisches Gebiet einzudringen. Eine Drohne des Militärs habe „einige der Terroristen“ getötet, hieß es.

Im Libanon ist die mit der radikalislamischen Hamas verbündete Hisbollah aktiv. Die vom Iran unterstütze Miliz, die bisher nur vereinzelte Angriffe auf Israel ausführte, hatte am Freitag erklärt, sie sei „bereit, zum richtigen Zeitpunkt gegen Israel vorzugehen“.

7:42 Uhr – Israelische Armee: Hochrangiger Hamas-Kommandeur bei Luftangriff getötet

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der radikalislamischen Hamas getötet. Israels Luftwaffe habe während der vergangenen 24 Stunden Kommandozentralen der Hamas bombardiert und dabei den Chef der „Luftaktivitäten“ der Hamas, Murad Abu Murad, getötet, teilte die Armee am Samstag mit.

Abu Murad, Leiter des Hamas-Luftüberwachungssystems in Gaza-Stadt, sei maßgeblich für die Steuerung der Terroristen während des Massakers am vergangenen Wochenende verantwortlich gewesen. Die Palästinenserorganisation bestätigte den Tod des Kommandeurs zunächst nicht.

7:00 Uhr – Tausende Palästinenser fliehen vor drohender Bodenoffensive

Nach dem Evakuierungsaufruf durch das israelische Militär sind am Samstag tausende Palästinenser vor einer erwarteten Bodenoffensive in den Süden des Gazastreifens geflohen. „Ich kann nicht enthüllen, was passieren wird, aber ich kann sagen, dass das jetzt erst der Anfang ist“, erklärte Netanjahu mit Blick auf die Angriffe weiter. „Unsere Feinde haben gerade erst begonnen, den Preis zu bezahlen“, sagte Netanjahu am Freitagabend in einer Fernsehansprache.

Die israelische Armee erklärte, dass ihre Bodentruppen in den vergangenen 24 Stunden „örtlich begrenzte“ Angriffe auf den Gazastreifen ausgeführt hätten, „um das Gebiet von Terroristen und Waffen zu säubern“ und um „vermisste Menschen“ zu finden.

Die Vereinten Nationen befürchten eine „katastrophale Situation“, sollte die israelische Armee in das dicht besiedelte Küstengebiet einmarschieren. Augenzeugen berichteten von Panik unter der Bevölkerung. Die Anordnung zur Evakuierung des Gazastreifen wurde international scharf kritisiert.

6:24 Uhr – Deutsche in Israel: Ausreise zunächst mit Bus statt Flugzeug

Nachdem die Lufthansa allein gestern mehr als 800 Deutsche aus Israel ausgeflogen hat, wird der Heimweg aus der Krisenregion ab heute komplizierter: Die Airline hat ihre Sonderflüge zunächst gestoppt. Hintergrund seien „neben der ungewissen Sicherheitslage auch ungelöste Fragen der operativen Stabilität in Tel Aviv“, hieß es.

Das Auswärtige Amt verwies nun auf zwei Flüge morgen mit dem Ferienflieger Condor aus dem jordanischen Akaba. Die Stadt am Roten Meer liegt allerdings mehrere Stunden Auto- oder Busfahrt durch die Negev-Wüste von Tel Aviv entfernt.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte Rückholflüge durch zivile Fluggesellschaften bereits gestern kritisiert. Wegen des „unkalkulierbaren Risikos“ müssten derartige Flüge von der Luftwaffe durchgeführt werden, hieß es.

6:00 Uhr – Israel greift Hisbollah-Stellung im südlichen Libanon an

Die israelische Armee gab bekannt, in der Nacht zum Samstag eine Stellung der Hisbollah im Südlibanon beschossen zu haben, nachdem sie zuvor ein „nicht identifizierbares Flugobjekt“ entdeckt hatte. Die vom Iran unterstützte und mit der Hamas verbündete Hisbollah, die im Nachbarland Libanon aktiv ist, hatte erklärt, sie sei „bereit, zum richtigen Zeitpunkt gegen Israel vorzugehen“.

(Mit Material von Agenturen)