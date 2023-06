Dresden: Mann stürzt während Polizeieinsatzes von Hochhaus in Tod

Ein Mann ist in Dresden während eines Polizeieinsatzes von einem Hochhaus in den Tod gestürzt.

In einer Wohnung des 15-Geschossers soll es zuvor am Freitag zu Streitigkeiten gekommen sein, in deren Folge der Mann eine Frau bedroht haben soll, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann starb noch vor Ort.

Die Beamten waren am Morgen alarmiert worden, weil laut Zeugen ein Mann von einem Balkon im oberen Bereich des Hochhauses Möbelstücke herunterwarf. Zudem soll er mit einem Messer herumhantiert und augenscheinlich eine Frau in seiner Gewalt gehabt haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Mann über die Balkonbrüstung nach unten geklettert und dabei in die Tiefe gestürzt.

Die Frau und weitere Anwohner, die Augenzeugen waren, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Dem Polizeisprecher zufolge wird das Geschehen derzeit aufgearbeitet.(afp)