Massiver Brand wütet in Kalifornien nahe Yosemite Nationalpark

Nahe dem Yosemite Nationalpark in Kalifornien wütet ein massiver Waldbrand. Das Feuer habe sich geradezu „explosiv“ ausgebreitet, erklärten die örtlichen Behörden am Samstag. Demnach war es am Freitag ausgebrochen und breitete sich auf rund 4.800 Hektar Land aus.

Das „Oak Fire“ in Kalifornien wütet vor allem im Bezirk Mariposa östlich von San Francisco und hat bereits zehn Häuser zerstört und fünf weitere beschädigt. Tausende weitere könnten den Flammen zum Opfer fallen. Die Brandaktivität sei weiterhin „extrem“, hieß es. Mehr als 6.000 Menschen wurden laut einem Sprecher der kalifornischen Feuerwehr evakuiert.

„Notstand“ ausgerufen

Nach Angaben des kalifornischen Ministeriums für Forstwirtschaft und Feuerschutz war der Brand am Samstag nicht eingedämmt. Mehr als 500 Feuerwehrleute waren unter anderem mit Löschhubschraubern im Einsatz. Die „Los Angeles Times“ berichtete unter Verweis auf Behördenvertreter, es könne noch eine Woche dauern, bis der Brand eingedämmt sei.

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, rief am Samstag den „Notstand“ im Mariposa County aus. Augenzeugen veröffentlichten in Onlinenetzwerken Fotos eines riesigen Wirbels aus dichtem Rauch, der wie ein Tornado über dem Wald aufstieg. Dieses gefährliche Phänomen, ein Pyrocumulus oder eine Feuerwolke, kann den Brand weiter anheizen. (afp/dl)