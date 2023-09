Halbleiterindustrie bekommt Milliardensubventionen: Chips Act der EU tritt in Kraft

Mitarbeiter des deutschen Halbleiterherstellers Infineon Technologies AG in einem Reinraum an der Produktionslinie für 200-Millimeter-Wafer im Werk des Unternehmens in Dresden. Am 2. Mai 2023 wurde der erste Spatenstich für eine neue Fabrik in Dresden gesetzt. Engpässe in der Lieferkette während der Coronavirus-Pandemie haben gezeigt, wie abhängig Europa in den letzten Jahren von Chip-Importen aus dem Ausland geworden ist. Foto: Jens Schlueter/AFP via Getty Images

Um die Abhängigkeit von der asiatischen und amerikanischen Halbleiterindustrie zu reduzieren, hat die EU ein Fördergesetz auf den Weg gebracht.

Mit dem Chips Act ist am Donnerstag ein EU-Gesetz für milliardenschwere Staatshilfen für die Halbleiterindustrie in Kraft getreten. Es erlaubt den Mitgliedstaaten, Investitionen in innovative Technologien und Kapazitäten für die Herstellung von Halbleitern zu subventionieren. So sollen die Chipproduktion innerhalb der EU angekurbelt und die Abhängigkeit von anderen Ländern verringert werden.

Die EU will ihren Weltmarktanteil laut Kommission von zehn Prozent auf „mindestens 20 Prozent bis 2030“ verdoppeln. Die EU-Kommission will dafür 43 Milliarden Euro aus öffentlichen und privaten Mitteln mobilisieren. Aus dem EU-Haushalt sollen 3,3 Milliarden Euro bereitgestellt werden; der Rest soll aus der Privatwirtschaft kommen.

In Deutschland will der Staat im Rahmen des Chips Act etwa den Bau einer Chipfabrik von Infineon in Dresden mit einer Milliarde Euro oder den einer Chipfabrik von Intel in Magdeburg mit knapp zehn Milliarden Euro fördern. Weitere fünf Milliarden sollen in ein Werk des taiwanischen Marktführers TSMC in Dresden fließen.

Halbleiter werden unter anderem in der Autoindustrie gebraucht. Sie sind auch in Laptops, Smartphones oder Kühlschränken verbaut. 90 Prozent der modernsten Chips kommen derzeit aus Taiwan, Südkorea und zusehends aus China.

Das EU-Parlament hatte dem Chips Act im Juli mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes können die Mitgliedstaaten ab sofort Subventionen freigeben.

(afp/red)