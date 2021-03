Mindestens fünf Tote durch Tornados im US-Bundesstaat Alabama

Bei mehreren Wirbelstürmen um US-Bundesstaat Alabama sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden im Bezirk Calhoun am Donnerstagabend (Ortszeit) mitteilten, starben in der Stadt Ohatchee drei Mitglieder einer Familie, die unter einer Holzkonstruktion Schutz gesucht hätten, sowie ein Mensch in einem Wohnwagen.

Ein weiteres Todesopfer wurde aus der Stadt Wellington gemeldet.

Die Tornados richteten zudem schwere Schäden an. In Videos, die in Online-Netzwerken veröffentlicht wurden, war zu sehen, wie der Wind Trümmerteile durch die Luft wirbelte. Auch umgestürzte Bäume und beschädigte Häuser waren zusehen.

NEW #VIDEO! Numerous tornado and damage clips from multiple storm chasers in the field today across Alabama. #alwx #tornado pic.twitter.com/2F59kvaW0u — Live Storms Media (@LiveStormsMedia) March 26, 2021

CAUGHT IN A TORNADO 🌪 Two men in a truck got too close for comfort to a #tornado as it ripped through Pelham, Alabama on Thursday. Thankfully, they weren’t hurt! #alwx https://t.co/voWwr0osmf pic.twitter.com/eYhYQxGsJB — #WVTM13 (@WVTM13) March 26, 2021

„Ich fordere alle Menschen auf der Route dieser Tornados und Stürme auf, im Alarmzustand zu bleiben“, schrieb Alabama s Gouverneurin Kay Ivey im Onlinedienst Twitter. Nach Angaben der Webseite „poweroutage.us“ waren wegen der Unwetter mehr als 35.000 Menschen in Alabama von der Stromversorgung abgeschnitten. (afp/er)

