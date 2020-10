Mindestens zehn Soldaten bei islamistischem Anschlag in Somalia getötet

Bei einem Anschlag der islamistischen Shebab-Miliz sind in Somalia mindestens zehn Soldaten getötet worden. Wie ein Militärsprecher am Donnerstag mitteilte, geriet die Einheit am Vorabend mit zwei Fahrzeugen in einen Hinterhalt nahe eines Dorfes im Süden des Landes. Zur Zahl der Verwundeten machte der Sprecher zunächst keine Angaben, die Armee habe aber Verstärkung zu dem Ort nahe der Stadt Afgoye geschickt.

Die Shebab-Miliz bekannte sich laut der auf die Beobachtung islamistischer Websites spezialisierten US-Gruppe Site zu dem Angriff. Die Organisation gab eine weitaus höhere Totenzahl als die somalischen Behörden an: „24 Angehörige der Regierungstruppen wurden getötet, darunter drei Offiziere“, hieß es in der Stellungnahme. 32 Soldaten seien verwundet und militärische Ausrüstung erbeutet worden. Ein Angehöriger eines Getöteten bestätigte den Angriff.

Die Shebab-Miliz mit Verbindungen zum Extremistennetzwerk Al-Kaida kämpft gegen die international anerkannte Regierung in Mogadischu und verübt in dem Staat immer wieder Anschläge. Das ostafrikanische Land, in dem jahrelang Bürgerkrieg herrschte, ist bis heute immer wieder Schauplatz von Anschlägen und Gewalt. (afp)