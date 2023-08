Musk will Blockademöglichkeit anderer Konten aufgeben

Foto: Joel Saget/AFP via Getty Images

Elon Musk kündigte am Freitag an, dass X die Möglichkeit, unerwünschte Follower zu blockieren, abschaffen wird. Dies löste gemischte Reaktionen aus.

Gab es jemals einen Grund, jemanden auf X (früher Twitter) zu blockieren, anstatt ihn einfach stumm zu schalten? Das fragt der Account „Tesla Owners Sillicon Valley“. „Es macht keinen Sinn“, sagt Elon Musk über die Blockierfunktion. Er fügte hinzu, dass sie als Funktion abgeschafft, aber für Direktnachrichten beibehalten werde.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Stummschalten und Blockieren besteht darin, dass ein stumm geschalteter Account weiterhin Direktnachrichten an den Nutzer senden kann, der die Stummschaltung veranlasst hat.

Überwiegend kritische Reaktionen

Die Bemerkung von Musk löste eine Reihe von Reaktionen aus. Darunter ist auch ein Community Notes Tags, in dem behauptet wurde, dass Musk die Funktion nicht entfernen könne – weil die Möglichkeit, andere Nutzer zu blockieren, eine Voraussetzung für Social-Media-Apps in den App Stores von Apple und Google sei. Hierzu versprach X per automatischer Nachricht eine baldige Antwort.

Viele Reaktionen auf Musks Ankündigung waren kritisch. Und sie kamen auch von Accounts, die Musks Handeln in Bezug auf die Plattform seit dem Kauf insgesamt positiv bewerteten.

So schrieb der Account „@WarClandestine“: „Wenn ich keinen Block-Button hätte, wären meine Kommentare voll von Bots und schlechten Schauspielern, die versuchen, mich mit hasserfüllten Inhalten in Verbindung zu bringen, Leuten, die versuchen, ihre Inhalte in meinen Kommentaren zu bewerben, NAFO-Idioten, die mit Desinformationen spammen […] Blockieren ist notwendig.“

Derselbe Account lobte Musk dafür, „die Redefreiheit wiederhergestellt, die Wrongspeak-Algorithmen eliminiert, die subtile Gehirnwäsche im Keim erstickt, die MSM umgangen und das Spielfeld geebnet zu haben.“

Andere bemängelten, dass Musk die Ankündigung gemacht habe, ohne sie vorher auf der Plattform zur Abstimmung zu stellen. Erinnert wird an Musks Social-Media-Post vom 18. Dezember 2022, in dem er sagte: „In Zukunft wird es eine Abstimmung über wichtige politische Änderungen geben.“

Weitere Nutzer reagierten wohlwollend auf Musks Ankündigung, sich gegen sichere Räume auszusprechen. „Ich denke, es ist eine Abschaffung der Stornokultur. Wir müssen jetzt unsere Erwachsenenhosen anziehen“, schrieb ein Nutzer.

Stummschalten versus Blockieren

Seit langem können X-Nutzer die Blockierfunktion nutzen, um auf unerwünschte Interaktionen mit aller Härte zu reagieren. Nutzer und das blockierte Konto können dann einander nicht mehr folgen, die Tweets des anderen nicht mehr sehen oder in irgendeiner Weise öffentlich interagieren.

Im Gegensatz zum Stummschalten sendet das Blockieren ein klares Signal der Ablehnung an das blockierte Konto und verhindert praktisch jede Form der direkten und die meisten Formen der indirekten Interaktion. Das Stummschalten erfolgt hingegen in relativer Anonymität.

Blockierte Konten, die das Profil eines Nutzers besuchen, sehen das blocken. Darüber hinaus sehen Nutzer Benachrichtigungen von Konten, denen sie folgen, sofern diese Konten den Nutzer in Unterhaltungen erwähnen, die von einem blockierten Konto stammen.

Das Stummschalten ist ein subtilerer Weg, um zu kontrollieren, was in der eigenen Timeline und in den Benachrichtigungen angezeigt wird. Es ermöglicht dem Nutzer, Konten zum Schweigen zu bringen, ohne ihnen zu folgen oder die digitale Verbindung vollständig zu unterbrechen.

Wenn ein Konto stumm geschaltet wird, erscheinen seine Tweets und Retweets nicht mehr in der Timeline des Nutzers. Ein wichtiger Unterschied zum Blockieren besteht darin, dass das Stummschalten eines Kontos keine Auswirkungen auf die Fähigkeit des Kontos hat, Direktnachrichten an den Nutzer zu senden. Die Nutzer erhalten jedoch keine Push- oder SMS-Benachrichtigungen mehr von stummen Konten.

In der Stummschaltung wird zwischen Konten unterschieden, denen ein Nutzer folgt und solchen, denen er nicht folgt. Bei stumm geschalteten Konten, denen ein Nutzer folgt, werden die Antworten der stummen Konten sichtbar, wenn der Nutzer auf eine Unterhaltung klickt oder tippt. Außerdem werden Antworten und Erwähnungen des stummen Kontos weiterhin in der Benachrichtigungsleiste des Nutzers angezeigt.

Im Gegensatz dazu werden Antworten und Erwähnungen von stumm geschalteten Konten, denen ein Nutzer nicht folgt, nicht im Tab „Benachrichtigungen“ angezeigt, und stumme Konten sind nicht sichtbar, wenn ein Nutzer auf eine Unterhaltung klickt oder tippt.

Umsetzung nicht sicher

Es ist unklar, ob Musk die versprochene Aufhebung der Blockierfunktion durchsetzen wird. Auch in der Vergangenheit hatte er angekündigte Änderungen wieder rückgängig gemacht.

X-Nutzer kritisierten beispielsweise Elon Musk, nachdem er Links zu anderen Social-Media-Plattformen gesperrt hatte. Daraufhin entschuldigte er sich und versprach, größere Änderungen zur Abstimmung zu stellen.

Musk hielt jedoch auch eine Reihe von Versprechen, darunter die Öffnung des Twitter-Algorithmus und seinen Rücktritt als CEO.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Musk Says Twitter Dropping Ability of Users to Block Other Accounts“ (deutsche Bearbeitung jw)