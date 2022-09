Im Juni hatte das Unternehmen seinen CEO Mark Tritton entlassen, da die Aktien des Unternehmens in diesem Jahr um mehr als 55 Prozent gefallen sind. Foto: Joe Raedle/Getty Images

Vergangenen Freitag stürzte sich der Finanzchef des Einzelhandelsunternehmens Bed Bath & Beyond aus dem 18. Stock des als „Jenga“-Turm bekannten New Yorker Wolkenkratzers im Stadtteil Tribeca und starb an zahlreichen Verletzungen. Einige Tage zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, 150 Filialen zu schließen.

Der 52-Jährige Gustavo Arnal, Finanzchef und stellvertretender Geschäftsführer des Unternehmens von Bed Bath & Beyond, stürzte am Freitagnachmittag aus dem „Jenga-Turm“ in der Leonard Street. Das bestätigte die New Yorker Polizeibehörde gegenüber der Presse.

Das Büro des Gerichtsmediziners von New York City teilte der Wirtschaftszeitung CNBC am Sonntagabend mit, dass der Manager an einer Vielzahl von schweren Verletzungen gestorben sei und sich selbst das Leben genommen habe.

New Yorker Polizei bestätigt Identität des Verstorbenen, nennt aber keine weiteren Einzelheiten

Am Freitag, dem 2. September, um 12:30 Uhr hatte die Polizei nach einem Notruf einen 52-jährigen Mann in der Nähe des Gebäudes tot aufgefunden, der offenbar durch einen Sturz verletzt worden war. Die Identität der Person wurde nicht sofort festgestellt. Bereits am Samstag hätten ungenannte Quellen gegenüber der Zeitung „New York Post“ mitgeteilt, dass es sich um den Finanzchef von Bed Bath & Beyond handelte.

In einer Erklärung gegenüber „Bloomberg“, „Insider“ und anderen Medien bestätigte die New Yorker Polizei am Sonntag, dass Arnal zu Tode gestürzt ist. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden jedoch nicht genannt.

„Ich möchte der Familie von Gustavo unser aufrichtiges Beileid aussprechen“, sagte Harriet Edelman, die Vorsitzende des Verwaltungsrats des Unternehmens am Sonntag in einer Erklärung. „Gustavo wird allen, mit denen er zusammengearbeitet hat, für seine Führungsqualitäten, sein Talent und seine Verantwortung für unser Unternehmen in Erinnerung bleiben.“

„Ich bin stolz darauf, seine Kollegin gewesen zu sein, und er wird uns allen bei Bed Bath & Beyond und allen, die das Vergnügen hatten, ihn zu kennen, sehr fehlen“, fügte Edelman hinzu. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Unterstützung seiner Familie und seines Teams, und unsere Gedanken sind in dieser traurigen und schwierigen Zeit bei ihnen. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Privatsphäre der Familie“

Starker Umsatzrückgang bereits im 1. Quartal

Seinem LinkedIn-Profil zufolge war Arnal 20 Jahre lang als Finanzchef bei Procter & Gamble tätig. Nach einem Jahr als CFO für die Kosmetikfirma Avon kam er im Mai 2020 zu Bed Bath & Beyond.

Die Großhandelskette hat nach dem Versuch, mehr Eigenmarken oder Handelsmarken zu verkaufen, einen Rückschlag erlitten. Das Unternehmen Bed Bath & Beyond gab ebenfalls eine Erklärung ab, in der sein Tod bestätigt wurde. Bed Bath & Beyond ist ein Einzelhandelsunternehmen, das Küchen- und Haushaltsartikel, sowie Ausstattungen für Bäder, Schlaf- und Wohnzimmer verkauft.

Der ehemalige CEO Mark Tritton, wurde im Juni entlassen, nachdem die Umsätze im ersten Quartal um 25 Prozent zurückgegangen waren. Er war im Jahr 2019 eingestellt worden und hatte diese Strategie umsetzen wollen.

Einst hatte das Unternehmen als sogenannter „Category Killer“ im Bereich Heim- und Badeartikel gegolten. Damit wird die Strategie bezeichnet, dass das Geschäft seit Mitte der 80er-Jahre eine große Auswahl an Marken und Produkten in fast allen Farben und Stilen anbot. Damit unterschied es sich von Kaufhäusern zu dieser Zeit, die dazu neigten, ein begrenztes Sortiment an Spezialkollektionen zu führen.

Schließung von 150 Filialen

Am 31. August verkündete Bed Bath & Beyond, dass es 150 Filialen schließen, Arbeitsplätze abbauen und seine Verkaufsstrategie überarbeiten werde, da das Geschäft großen Verlust erlitten hätte. Grund sei die Rücknahme von MyPillow-Produkten im Jahr 2021 gewesen, da CEO Mike Lindell bezüglich seiner Behauptungen über die US-Wahlen 2020 in Kritik geraten war.

Bed Bath & Beyond hatte für das zweite Quartal einen Umsatzrückgang von 26 Prozent prognostiziert, der stärker ausfiel als erwartet, und erklärte, dass es sein zum Verkauf stehendes Geschäftsfeld mit Babyartikeln nun doch beibehalten werde. Laut einem Bericht von MarketBeat.com hatte Arnal am 16. August 55.013 Aktien des Unternehmens verkauft.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: Bed Bath & Beyond CFO Plunges to Death From NYC Skyscraper Following Mass Layoffs (redaktionelle Bearbeitung il)