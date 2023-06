Oberster US-Gerichtshof verbietet rassenbasierte Zulassungen an Hochschulen

Amerikas Oberster Gerichtshof urteilt, dass Universitäten bei der Auswahl von Studienbewerbern deren Hautfarbe nicht mehr berücksichtigen dürfen. Während Präsident Biden die Entscheidung scharf kritisiert, spricht der ehemalige US-Präsident Donald Trump von einem „großartigen Tag für Amerika“.

Laut dem Obersten Gerichtshof der USA dürfen Universitäten in Zukunft bei der Auswahl von Studienbewerbern nicht mehr deren Hautfarbe berücksichtigen. Der Supreme Court in Washington beendete am 29. Juni in einer 6:3-Entscheidung die unter dem Begriff Affirmative Action oder positive Diskriminierung bekannte Praxis. Demnach verstoße diese gegen das in de…