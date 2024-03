Ausland Meinungsfreiheit

Paris: Gesetzentwurf zu nicht öffentlichen „Hassreden“ – Haftstrafen bis zu einem Jahr möglich

Am 6. März nahm die Nationalversammlung einen Gesetzentwurf aus Macrons Partei an, der sogenannte „Hassreden“, die in einem nicht öffentlichen Rahmen getätigt werden, strenger bestrafen soll. Ein „totalitärer“ Text, geißeln seine Kritiker. Sie befürchten einen Schritt in Richtung Überwachungsgesellschaft.