Pariser Verfassungsrat kassiert „Filmverbot“ bei Polizeieinsätzen

Polizeibeamte mit Fahnen der Polizeigewerkschaften, am 19. Mai 2021 bei einer Kundgebung in Paris. Sie fordern härtere Strafen für Angriffe gegen die eigenen Beamten – zwei Wochen nachdem ein Beamter bei der Untersuchung von Drogengeschäften erschossen wurde. Foto: THOMAS COEX/AFP via Getty Images