Polen: Mann wegen mutmaßlicher Attentatspläne auf Selenskyj festgenommen

Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, wird dem polnischen Staatsbürger zur Last gelegt, Informationen an den russischen Militärgeheimdienst weitergegeben zu haben und „russischen Spezialkräften bei der Planung eines möglichen Attentats“ auf Selenskyj geholfen zu haben.

Den polnischen Ermittlern zufolge hat der Mann ausgesagt, er sei „bereit gewesen, im Auftrag der militärischen Nachrichtendienste der Russischen Föderation zu handeln“. Und er habe „Kontakt zu russischen Staatsbürgern aufgenommen, die unmittelbar am Krieg in der Ukraine beteiligt sind“. Der Beschuldigte befindet sich demnach in Untersuchungshaft.

Wie die Ermittler in Polen weiter erklärten, wurden sie von ukrainischen Kollegen über die Tätigkeiten des Mannes informiert. Dies habe es ihnen ermöglicht, „wesentliche Beweise“ zu sammeln. Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski beglückwünschte Staatsanwaltschaft und Geheimdienste für die „gute Zusammenarbeit mit der verbrüderten Ukraine“.

Dem ukrainischen Generalstaatsanwalt Andrij Kostin zufolge soll der Beschuldigte von Russland damit beauftragt worden sein, Informationen über „die Sicherheit des Flughafens Rzeszow-Jasionka zu sammeln und an den Aggressorstaat weiterzuleiten“.

In dem im Südosten Polens unweit der ukrainischen Grenze gelegenen Flughafen landet Selenskyj häufig bei Reisen ins Ausland. Zudem wird er von Vertretern anderer Staaten auf Reisen in die Ukraine und für Hilfskonvois in das Land genutzt.

„Dieser Fall unterstreicht die anhaltende Bedrohung, die Russland nicht nur für die Ukraine und die Ukrainer, sondern auch für die gesamte freie Welt darstellt“, erklärte der ukrainische Generalstaatsanwalt im Onlinedienst X. (afp)