Präsident Macron ruft Franzosen zur Einheit auf

Präsident Emmanuel Macron hat die Franzosen in seiner Neujahrsansprache zur Einheit aufgerufen.

Vom Garten des Elysée-Palastes aus, mit den Flaggen der olympischen Nationen im Rücken, versprach Macron am Sonntagabend eine zivile und wirtschaftliche „Aufrüstung“ des Landes. Frankreich richtet 2024 die Olympischen Sommerspiele aus.

In Erinnerung an den am Mittwoch verstorbenen ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Jacques Delors sagte Macron, dass die Wähler bei den Europawahlen im Juni eine wichtige Entscheidung zu treffen hätten.

Sie hätten die Wahl zwischen „Europa fortzuführen oder es zu blockieren“, sagte er. „Wir werden die Wahl für ein stärkeres, souveräneres Europa im Lichte des Vermächtnisses von Jacques Delors treffen müssen“.

Macron hielt seine 13-minütige Rede am Ende eines schwierigen Jahres, in dem seine Regierung eine äußerst unpopuläre Rentenreform durchsetzte und im Sommer mit Unruhen wegen der Tötung von Jugendlichen durch Polizisten konfrontiert war.

Kürzlich verabschiedete die Regierung ein umstrittenes Einwanderungsgesetz, das zu Spaltungen in den eigenen Reihen führte. (afp)