Putsch in Gabun: Weiterer Rückschlag für Einfluss Frankreichs in Afrika

Nach dem Putsch in Gabun hat Frankreichs Präsident Macron dazu aufgerufen, das Ergebnis der Präsidentenwahl zu respektieren. Das Militär hingegen spricht von einem Schlag gegen die Korruption – und Frankreichs Justiz geht ebenfalls davon aus.

Am Mittwoch, 30.8., haben die Militärs in Gabun General Brice Clotaire Oligui Nguem offiziell mit der Übernahme der Regierungsgeschäfte beauftragt. Der Putsch, der am Tag zuvor stattgefunden hatte, beendete die seit 54 Jahren andauernde Herrschaft der Bongo-Dynastie. Der seit 14 Jahren amtierende Präsident Ali Bongo Ondimba steht unter Hausarrest.

Auslöser für das Geschehen war die Verkündung des amtlichen Wahlergebnisses zur Präsidentenwahl vom vergangenen Samstag. Diesem zufolge sei der Amtsinhaber mit 64,27 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 56,65 Prozent wiedergewählt worden. Auf seinen aussichtsreichsten Gegenkandidaten Alberto Ondo Ossa seien 30,77 Prozent der Stimmen entfallen.

Inwieweit die Bongo-Großfamilie tatsächlich freie Wahlen zulassen würde, war jedoch schon im Vorfeld umstritten. Im Jahr 2016 hatte Bongo Ondimba offiziellen Zahlen zufolge mit 49,8 Prozent knapp gegen seinen Gegenkandidaten Jean Ping gewonnen. Dieser sei auf 48,23 Prozent gekommen.

Interessant war jedoch das Zustandekommen des Endergebnisses. Demzufolge habe Ping fast alle Provinzen für sich entschieden. Dass Bongo Ondimba jedoch seine Heimatprovinz Haut-Ogooué mit 95,46 Prozent der Stimmen bei 99,93 Prozent Wahlbeteiligung für sich entschied, sicherte ihm am Ende einen Vorsprung von 5.500 Stimmen. Die Resultate der Provinz waren erst nach jenen aller anderen Regionen eingegangen.

Auf X macht ein Video die Runde, in dem Bongo Ondimba aus dem Hausarrest heraus seine Freunde und Verbündeten dazu aufruft, „Lärm“ zu machen. Der abgesetzte Präsident macht dabei aus Sicht von Beobachtern einen wenig souveränen Eindruck. Einige X-Nutzer sind der Auffassung, der Präsident habe sich mit der Botschaft selbst geschadet und seine Chancen, den Putsch rückgängig zu machen, verhindert.

Now what was Ali #Bongo thinking by sending out that call for help? He seems weak and fearful. It probably had the opposite effect and buried the slim chances he had of reversing the coup.He showed those that were still loyal to him that there was nothing left to save. #Gabon pic.twitter.com/arSIB2a6pn

