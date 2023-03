Rentenreform Frankreich: Regierung hofft auf Verabschiedung des Gesetzes am 16. März

Während einer Demonstration in Paris am 11. März 2023. Die von der Regierung beschlossene Reform beinhaltet die Anhebung des Mindestrentenalters von 62 auf 64 Jahre und die Erhöhung der Anzahl der Beitragsjahre, die man für eine volle Rente einzahlen muss. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images