Riskante Coronavirus-Experimente: Fauci-Verbündete sollen das US-Militär getäuscht haben

Dr. Peter Daszak von der Organisation EcoHealth Alliance mit Sitz in New York und Ralph Baric, ein Forscher aus North Carolina, haben das US-Militär absichtlich über riskante Forschungsprojekte in Wuhan, China, getäuscht. Das geht aus neu veröffentlichten Dokumenten hervor. Beide sind Verbündete von Dr. Anthony Fauci, dem ehemaligen Chef des Nationalen Instituts für Allergien in den USA.

Daszak, Baric und chinesische Wissenschaftler reichten im Jahr 2018 gemeinsam einen Förderantrag mit dem Namen „Projekt DEFUSE“ bei der DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), einer Forschungsbehörde des Pentagons, ein.

Bei dem Projekt ging es um die umstrittene Gain-of-Function-Forschung, bei der mit Fledermausviren experimentiert wurde. In dem Entwurf hieß es, dass einige der riskantesten Experimente im Barics Labor in Chapel Hill, North Carolina, oder in einer anderen US-Einrichtung durchgeführt werden würden.

Riskante Experimente in China

Aber in Kommentaren zu einem Antragsentwurf, der von der amerikanischen Organisation „U.S. Right to Know“ vorliegen und auch veröffentlicht wurden, geben die Wissenschaftler jedoch zu, dass einige dieser Experimente wahrscheinlich in China stattfinden würden.

„Wenn wir den Zuschlag bekommen, müssen meiner Meinung nach nicht unbedingt alle Arbeiten von Ralph durchgeführt werden. Aber ich möchte die US-Seite dieses Antrags betonen, damit die DARPA keine Schwierigkeiten mit unserem Team hat“, schrieb Dr. Daszak in einem Kommentar.

In einem anderen Kommentar sagt er: „Ich versuche, den nicht-amerikanischen Schwerpunkt dieses Entwurfs herunterzuspielen, damit die DARPA dies nicht als negativ ansieht.“

US-Forscher würden „wahrscheinlich ausflippen“

Baric kommentierte an anderer Stelle, dass die Durchführung von Experimenten in Laboren der Biosicherheitsstufe 2 (BSL-2) in China „kosteneffektiv im Vergleich zu anderen Fledermausvirussystemen“ sei.

Er wies darauf hin, dass solche Experimente in den Vereinigten Staaten in Einrichtungen der Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3) durchgeführt würden. Baric sagte, dass US-Forscher „wahrscheinlich ausflippen“, wenn sie wüssten, dass die Experimente in China durchgeführt werden sollen.

In der letzten Version des Antrags heißt es, dass die Arbeiten unter Bedingungen der Biosicherheitsstufe 3 stattfinden. In einem früheren Entwurf hieß es aber, dass man sie unter Bedingungen der Biosicherheitsstufe 2 durchgeführt würden.

Dr. Daszak, Baric und die DARPA reagierten auf Bitten um Stellungnahme nicht. Auch Dr. Fauci hat bisher nicht auf eine Anfrage der Georgetown Universität geantwortet, wo er seit seinem Ausscheiden aus der US-Regierung arbeitet.

DARPA lehnte Antrag ab

Trotz der Änderungen lehnte die DARPA den Vorschlag letztlich ab. Ein Sachbearbeiter drückte Bedenken aus, dass durch das Hinzufügen von Funktionen zu Coronaviren Risiken für die öffentliche Gesundheit entstehen könnten. Das geht aus Dokumenten hervor, die dem „Decentralized Radical Autonomous Search Team Investigating COVID-19“ – einer Gruppe von Internet-Aktivisten, die die Ursprünge von COVID-19 untersuchen, vorliegen.

Die Organisation „Biosafety Now“, die sich für die Verbesserung der Sicherheit in der Forschung einsetzt, erklärte, die neuen Dokumente „bestätigen die zuvor geäußerte Kritik und Bedenken hinsichtlich der im DEFUSE-Projekt vorgeschlagene Forschungsarbeiten“.

Zudem würden sie die Notwendigkeit unterstreichen, sicherzustellen, dass dies nicht noch einmal geschieht. „Biosafety Now“ fordert, dass Beteiligte am DEFUSE-Projekt von zukünftigen US-Bundesmitteln ausgeschlossen werden.

COVID-19-Ursprung

„Diese Enthüllungen sind wichtig, weil diese spezifischen Experimente sehr wahrscheinlich zu gentechnischen Veränderung und einer versehentlichen Freisetzung von SARS-CoV-2 geführt haben könnten“, erklärte Justin Kinney, Mitbegründer der Gruppe, gegenüber „U.S. Right to Know“.

„Es ist sehr besorgniserregend, dass Daszak und Baric es offenbar für legitim hielten, Hochrisiko-Experimente von BSL-3 nach BSL-2 zu verlegen. Es ist auch besorgniserregend, dass sie dies offenbar heimlich in Erwägung gezogen haben, anstatt diese wichtige Änderung der Versuchspläne und der Biosicherheitsvorkehrungen in ihrem Zuschussantrag offenzulegen.“

EcoHealth beschreibt die Vorwürfe in einer kurzen Stellungnahme als „falsch“ und „äußerst irreführend“, da sie „auf aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten und einem mangelnden Verständnis des Verfahrens, nach dem Bundeszuschüsse vergeben werden“, beruhen.

Die Organisation schrieb, dass, wenn die DARPA den Antrag finanziert hätte, „die Arbeit einer weiteren detaillierten Überprüfung unterzogen worden wäre“, wie es bei allen Anträgen auf Bundeszuschüsse der Fall sei. Im Rahmen wäre auch geprüft worden, ob ausländische Einrichtungen zur Durchführung bestimmter Aspekte der vorgeschlagenen Arbeiten geeignet wären.

Daszak hatte zuvor öffentlich erklärt, dass die gesamte Arbeit für das Projekt in den Vereinigten Staaten und nicht in China durchgeführt werden sollte. „Dieser Teil des Vorschlags wurde von Mitarbeitern der UNC (University of North Carolina at Chapel Hill) in den USA verfasst, wo die Arbeiten durchgeführt worden wären“, sagte Daszak im März dem „Magazin Science“.

Jon Cohen, der Reporter der Geschichte, schrieb der Epoch Times per E-Mail: „Die Kommunikation zwischen Daszak und Baric deutet darauf hin, dass mehr Experimente als im Vorschlag vorgesehen am WIV (Wuhan Institut of Virology) hätten stattfinden können. Es wird nicht gesagt, welche“.

Geplante Experimente

Daszak hob in einem Kommentar einen Teil des Entwurfs hervor. In diesem heißt es, dass Baric in seinem Labor Spike-Proteine durch „Reverse-Engineering“ (Rückentwicklung) kreieren würde, um Bindungstests an menschliches ACE2 – eine Art menschlichen Rezeptor – durchzuführen.

„Proteine, die binden, werden dann in SARS-CoV Rückgrate eingefügt und in humanisierte Mäuse (Mäuse, die menschliche Gene oder Zellen tragen) injiziert, um ihre Fähigkeit, SARS-ähnliche Krankheiten zu verursachen und ihre Fähigkeit, durch monoklonale[-Antikörper-]Therapien oder Impfstoffe gegen SARS-CoV blockiert zu werden, zu bewerten“, heißt es in dem Abschnitt.

SARS ist die Abkürzung für das schwere akute Atemwegssyndrom. Das Virus, das COVID-19 verursacht, ist als SARS-CoV-2 bekannt.

In der letzten Version des Antrags heißt es, dass chinesische Wissenschaftler die Fledermausviren sammeln würden, dass es aber dem Team in Barics Labor zufallen würde, „die Spike-Proteine einer großen Probe von Viren mit hohem und niedrigem Risikograd für eine weitere Bestimmung rückzuentwickeln“.

US-Steuergelder für Gain-of-Function-Experimente in Wuhan

Linfa Wang, ein chinesischer Staatsangehöriger, der Professor an der Duke-NUS Medical School in Singapur ist und ebenfalls für das DEFUSE-Projekt vorgesehen war, hat öffentlich bestätigt, dass die riskanten Experimente in North Carolina durchgeführt werden sollten. Wang hat auf eine Anfrage bisher nicht geantwortet.

Daszak hat erklärt, dass die Arbeit nie durchgeführt wurde, weil die Finanzierung nicht bewilligt wurde. Stattdessen haben Wissenschaftler in Wuhan mit US-Steuergeldern, die ihnen von der EcoHealth Alliance zugeflossen sind, Gain-of-Function-Experimente durchgeführt, wie aus Dokumenten hervorgeht, die von den National Institutes of Health (Nationalen Instituten für Gesundheit) freigegeben wurden.

Wuhan ist die chinesische Stadt, in der die ersten Fälle von COVID-19 im Jahr 2019 auftraten.

Dr. Daszak schrieb in einer E-Mail, die „U.S. Right to Know“ vorliegt, dass die Arbeit an einem Projekt, das US-Gelder erhalten hatte, „vorerst ohne Finanzierung fortgesetzt wird“, nachdem die US-Behörden die Finanzierung eingestellt hatten.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Fauci Allies Misled US Military on Risky Coronavirus Research: Documents“. (deutsche Bearbeitung nh)