Russland: Wirtschaft wächst erstmals seit einem Jahr

Russlands Wirtschaft ist im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitrum um 4,9 Prozent gewachsen. Das teilte die Statistikbehörde Rosstat am Freitag mit. Es ist das erste Wirtschaftswachstum des Landes seit einem Jahr.

Das russische Bruttoinlandsprodukt war in den vorherigen vier Quartalen im Vorjahresvergleich jeweils gesunken – im ersten Quartal dieses Jahres um 1,9 Prozent. Im vergangenen Jahr war die russische Wirtschaftskraft im zweiten Quartal im Jahresvergleich wegen der westlichen Sanktionen infolge der russischen Offensive in der Ukraine noch um 4,5 Prozent gesunken.

Trotz des jetzt verbuchten Wachstums ist die russische Wirtschaft immer noch schwächer als vor Beginn der Offensive im Februar 2022.

Die Inflation in Russland stieg im zweiten Quartal leicht an, was zum Teil auf den schwachen Rubel zurückzuführen ist. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des vergangenen Jahres veranlassten die russische Zentralbank dazu, den Referenz-Zinssatz auf 8,5 Prozent zu erhöhen, um so den Rubel zu stützen und die Inflation zu unterdrücken.(afp)