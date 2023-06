Russischer Stratege denkt an Atomschlag, um „Westen zur Vernunft zu bringen“ – Warnungen aus Schweden

Ein jüngst publizierter Aufsatz des früheren Kreml-Beraters Sergej Karaganow sorgt für Aufsehen. Er will einen atomaren Erstschlag Russlands gegen Europa nicht ausschließen. Zugleich warnt der schwedische Verteidigungsausschuss vor der Ausweitung des Krieges und dem Einsatz von Atomwaffen.

Mit einem Essay in der von ihm selbst herausgegebenen Zeitschrift „Russia in Global Affairs“ hat der russische Politikwissenschaftler Sergej Karaganow für Aufregung gesorgt. In dem Beitrag fordert er, Russland solle sich das Recht auf einen nuklearen Erstschlag vorbehalten. Dies sei erforderlich, um den Westen von seinen geopolitischen Ambitionen abzubringen.

