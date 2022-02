Russisches Parlament für Anerkennung von Separatisten in Ukraine – NATO warnt

Das russische Parlament hat für die Anerkennung der selbsternannten „Volksrepubliken“ in der Ost-Ukraine gestimmt. Die Staatsduma votierte am Dienstag mit 351 Ja- und 16 Nein-Stimmen für eine entsprechende Resolution, die Präsident Putin dazu auffordert, eine entsprechende Anerkennung auszusprechen. Bislang fehlte der „Volksrepublik Donezk“ und der „Volksrepublik Lugansk“ jede internationale Anerkennung.

Beide wurden im April 2014 ausgerufen, seitdem herrscht Krieg. Im Mai 2014 wurden auch Referenden abgehalten, die von keinem Staat der Welt anerkannt sind, aber bei denen sich nach Angaben der Organisatoren rund 90 Prozent und mehr für eine Loslösung von der Ukraine ausgesprochen haben sollen.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte am Dienstag in Brüssel, eine offizielle Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine käme einer „eklatanten Verletzung“ der ukrainischen Souveränität und ihres Staatsgebiets gleich. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell schrieb auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter, damit würde Russland die Minsker Abkommen brechen.

Stoltenberg sagte weiter, eine solche Anerkennung würde auch die Versuche Deutschlands und Frankreichs zunichtemachen, im sogenannten Normandie-Format mit Russland und der Ukraine eine Lösung zu finden. (dts/afp/dl)