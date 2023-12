Russland meldet Abschuss einer Drohne am Stadtrand von Moskau

Die unbemannte Drohne sei über dem Bezirk Odinzowo in der Region Moskau „zerstört“ worden, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Es machte die Ukraine für den Angriff verantwortlich und erklärte, dass die Drohne auf „Einrichtungen“ in der Hauptstadt abgezielt habe.

Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin gab es ersten Erkenntnissen zufolge keine Schäden oder Verletzte durch herabfallende Trümmer. Spezialisten der Rettungsdienste seien vor Ort, erklärte er. Der Moskauer Hauptstadtflughafen Wnukowo schränkte seinen Betrieb zunächst ohne Angabe von Gründen ein.

Wenige Stunden zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, mehrere ukrainische Drohnen über der südlichen Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine abgeschossen zu haben.

Vor dem Hintergrund der ukrainischen Gegenoffensive hatten die Drohnenangriffe auf das russische Staatsgebiet und die weit von der Grenze entfernte Hauptstadt Moskau im vergangenen Sommer zugenommen. Nachdem die ukrainische Gegenoffensive zum Stillstand gekommen war, waren solche Angriffe seltener geworden. (afp)