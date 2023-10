Russland meldet Abschuss von 36 ukrainischen Drohnen

Russische Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge 36 ukrainische Drohnen über dem Schwarzen Meer und der Krim abgefangen. In der Nacht zu Sonntag sein ein Versuch Kiews, „Anlagen auf dem Gebiet der Russischen Föderation mit Drohnen anzugreifen gestoppt worden“, erklärte das russische Verteidigungsministerium im Onlinedienst Telegram.

Die Luftabwehrsysteme hätten „36 ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge über dem Schwarzen Meer und dem nordwestlichen Teil der Halbinsel Krim“ zerstört, hieß es. Es gab zunächst keine Reaktion von ukrainischen Behörden.

Drohnen gegen Wehrdienstverweigerer

Der ukrainische Grenzschutz setzt nach eigenen Angaben auch Drohnen zur Verhinderung der Flucht von Wehrpflichtigen ins Ausland ein. Im südlichen Gebiet Odessa an der Grenze zur Republik Moldau seien am Freitag 14 Männer an der illegalen Ausreise gehindert worden, teilte der Grenzschutz mit.

In vier Fällen sei dabei zur Aufklärung aus der Luft auch eine Drohne eingesetzt worden, hieß es. Die Grenzschützer veröffentlichten dazu ein Video. Die Männer versuchten demnach, unrechtmäßig die Grenze zu überqueren.

Immer wieder versuchen Männer in der Ukraine, sich durch Flucht einem Einsatz im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg zu entziehen. Nach Angaben des Grenzschutzes hatten die Verdächtigen im Internet Kontakt mit Organisatoren aufgenommen, die ihnen Fluchtrouten gegen Bezahlung von 2.000 US-Dollar (rund 1893 Euro) aufgezeigt hätten. (afp)