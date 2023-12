Geldstrafe für Highschool, weil ein Transgender-Schüler im Mädchenteam mitspielte

Eine Highschool in Florida wurde erstmals zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie einen Jungen, der sich als Mädchen identifiziert, in einer weiblichen Sportmannschaft spielen ließ.

Floridas Highschool-Sportverband (Florida High School Athletic Association) rügte die Monarch High School in einem Schreiben vom Dienstag, 12. Dezember.

Transgender-Schüler in einer Mädchen-Volleyballmannschaft mitspielen zu lassen, verstoße gegen staatliches Recht und gegen die Richtlinien des Sportverbandes. Der Brief wurde zuerst von der Nachrichtenwebsite „The Daily Signal“ veröffentlicht.

Ein Gesetz für Fairness im Frauensport wurde von Floridas Gouverneur, dem Republikaner Ron DeSantis, im Jahr 2021 unterzeichnet. Es verbietet sogenannten Transgender-Männern und -Jungen die Teilnahme an Frauensportarten.

Das Gesetz wurde kürzlich von einem Bundesgericht als rechtens bestätigt.

Geldstrafe von 16.500 US-Dollar

Die Schule erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 16.500 US-Dollar, die nach der Anzahl der Spiele festgelegt wurde, die das Volleyball-Team in den letzten Jahren bestritten hatte.

Zudem bekam die Schule einen offiziellen Vermerk in ihrer Akte und eine Bewährungsfrist bis November 2024. Bis dahin müssen Schulvertreter und Verbandsmitarbeiter an der Schule eine Schulung über die rechtlichen Vorschriften besuchen.

Der Transgender-Schüler darf künftig an keiner Schule mehr Sport machen, die zu dem Sportverband gehört.

„Wir begrüßen das schnelle Handeln des Sportverbandes, um sicherzustellen, dass es ernsthafte Konsequenzen für dieses illegale Verhalten gibt“, erklärte Manny Diaz Jr., Floridas Bildungsminister, in einer Erklärung.

„Unter Gouverneur DeSantis wird es Jungen niemals erlaubt sein, in Mädchenteams mitzuspielen. So einfach ist das“, so das Bildungsministerium des Bundesstaates.

Junge und Eltern klagten vor Gericht

Der Junge und seine Eltern hatten gegen das Gesetz Klage erhoben. Sie sagten, dass das Gesetz Transgender-Personen diskriminiere.

Ein als „Title IX“ bezeichnetes Bürgerrechtsgesetz aus den 1970ern besagt, dass niemand „aufgrund seines Geschlechts von der Teilnahme an einem Bildungsprogramm oder einer Bildungsaktivität, das/die vom Bund finanziell unterstützt wird, ausgeschlossen werden darf, ihm/ihr die Vorteile verweigert werden dürfen oder er/sie einer Diskriminierung ausgesetzt werden darf“.

Gemäß „Title IX“ sei der Ausschluss von Transgender-Personen von Schulprogrammen oder Sportmöglichkeiten in Schulen eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, heißt es in der Klage.

Der US-Bezirksrichter Roy Altman war anderer Meinung und entschied gegen die Kläger.

Das Gesetz „sieht lediglich vor, dass biologische Jungen [unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität] aufgrund der biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht in Mädchensportmannschaften mitspielen können“, urteilte Richter Altman, der vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump ernannt wurde.

Der Junge könne nach dem Gesetz weiterhin in Jungenmannschaften oder gemischten Mannschaften spielen.

Pubertätsblocker mit elf Jahren

Der Richter sagte, dass das Gesetz lediglich die biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen betont, um weiblichen Athleten die Möglichkeit zu geben, „ihre Stärke, ihr Können und ihre sportlichen Fähigkeiten zu demonstrieren“, ohne mit biologischen Männern konkurrieren zu müssen.

Nach Angaben der Familie habe sich ihr Sohn bereits im Alter von fünf oder sechs Jahren als Mädchen identifiziert. Das hätten sein Verhalten und seine Aussagen gezeigt.

Im Alter von sieben Jahren sei bei ihm eine Geschlechtsdysphorie diagnostiziert worden, woraufhin er einen Mädchennamen bekam, so die Familie.

Im Alter von elf Jahren nahm das Kind schließlich Pubertätsblocker ein und begann vor Kurzem mit der Einnahme von Östrogen, die er für den Rest seines Lebens beibehalten wird, heißt es in der Klage.

Sollte ihr Sohn in Jungenmannschaften mitspielen müssen, wäre das ein Eingriff in seine Privatsphäre, weil er sich als Mädchen fühlt, argumentierten seine Eltern. „Es ist keine Option für sie, in der Jungenmannschaft zu spielen, weil sie kein Junge ist“, sagten sie.

Der Verlust der Möglichkeit, in Frauenteams mitzuspielen, würde den Jungen dazu bringen, mit dem Sport ganz aufzuhören, so die Familie.

Einige Schüler sprachen sich dafür aus, den Schüler spielen zu lassen.

