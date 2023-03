Selbstmordanschlag in Kabul: Mindestens sechs Menschen getötet

Foto: WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images

Nach einem Selbstmordattentat am 27. März transportiert ein Krankenwagen die Verletzten ab. Foto: WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images

Ein weiterer Selbstmordanschlag in Kabul – nahe dem Außenministerium kamen mindestens sechs Menschen zu Tode. Unter den Verletzten befinde sich auch ein Kind.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montag (27. März) bei einem Selbstmordanschlag unweit des Außenministeriums mindestens sechs Menschen getötet worden. Wie das Innenministerium bekannt gab, wurden zudem mehrere Menschen verletzt. Afghanische Sicherheitskräfte entdeckten den Angreifer laut einem Ministeriumssprecher und feuerten auf ihn, bevor der Sprengsatz, den er bei sich trug, detonierte.

Eine italienische Nichtregierungsorganisation, die in Kabul ein eigenes Krankenhaus betreibt, bestätigte das Eintreffen von zwei Toten und zwölf Verletzten. Unter den Verletzten soll sich demnach auch ein Kind befinden.

Der Anschlag am Montag ist der zweite nahe dem Außenministerium innerhalb von weniger als drei Monaten. Zudem ist es der erste Anschlag seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan vergangene Woche. Im vergangenen Jahr waren in dieser Zeit mehrere Anschläge in Afghanistan verübt worden. (AFP/mf)