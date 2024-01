Selenskyj räumt Überlastung bei ukrainischen Frontsoldaten ein

Ihm sei klar, dass angesichts der Leistung ukrainischer Soldaten „Dankbarkeit nicht ausreicht“, sagte Selenskyj laut Vorabauszug in einem Interview mit der ARD-Moderatorin Caren Miosga, das am späten Sonntagabend ausgestrahlt werden sollte. „Wir brauchen eine gerechte Rotation, sie brauchen Urlaub, denn Geld allein kann das nicht aufwiegen.“

Selenskyj verwies darauf, dass ein neues Gesetz für eine häufigere Ablösung von Frontsoldaten in Vorbereitung sei. Die Regierung in Kiew reagiert damit auf wiederholte Proteste von Angehörigen der Frontsoldaten, die eine Entlastung der Kämpfer fordern. Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 gestartet. (afp)