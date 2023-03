Söldner-Truppe Wagner eröffnet Rekrutierungszentren in 42 russischen Städten

Foto: Sergei Ilnitsky/Pool EPA via AP/dpa

Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin brüstet sich seit einiger Zeit immer offener mit den angeblichen Errungenschaften der Söldnertruppe. Foto: Sergei Ilnitsky/Pool EPA via AP/dpa

Die Wagner-Söldner spielen im Kampf gegen die Ukraine eine zentrale Rolle. Womöglich wegen der hohen Verluste in ihren Reihen werden jetzt Wagner-Rekrutierungszentren in Russland eingerichtet.

Der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat die Eröffnung von 58 Rekrutierungszentren in Russland verkündet. „In 42 Städten der Russischen Föderation wurden Rekrutierungszentren im Auftrag von Wagner eröffnet“, erklärte der Geschäftsmann am Freitag im Telegram-Kanal seines Unternehmens Concord. „Neue Kämpfer kommen dort an, sie werden uns begleiten, um ihr Land und ihre Familien zu verteidigen.“

Prigoschin betonte: „Trotz des kolossalen Widerstands der ukrainischen Streitkräfte werden wir vorankommen.“ Die Wagner-Söldner spielen unter anderem in dem schon seit Monaten dauernden Kampf um die ukrainische Stadt Bachmut eine zentrale Rolle. (afp)