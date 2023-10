US-Medien: Soros hat Pro-Hamas-Gruppen mit 15 Millionen Dollar unterstützt

Milliardär George Soros unterstützt seit 2016 Pro-Hamas-Gruppen, wie Recherchen der konservativen amerikanischen Zeitung „New York Post“ ergaben. Demnach zahlte er mehr als 15 Millionen Dollar an Gruppen, die unter anderem die aktuellen Pro-Palästina-Proteste organisieren.

Laut Aufzeichnungen der Soros‘ Open Society Foundations, in welche die Zeitung Einsicht hatte, vergab die Soros-Stiftung 13,7 Millionen Dollar an die linke Lobbyistengruppe Tides Center, die mehrere Pro-Hamas-Organisationen unterstützt, welche die Gräueltaten der Terroristengruppe offen gutheißen.

Pro-Hamas-Gruppen

Unter diesen Gruppen befindet sich unter anderem das Adalah Justice Project. Am 7. Oktober, dem Tag des Massakers in Israel, postete die Organisation, die sich als gemeinnützig ausgibt, ein Foto auf Instagram mit der Bildunterschrift:

„Die israelischen Siedler glaubten, sie könnten zwei Millionen Menschen auf unbestimmte Zeit in einem Freiluftgefängnis einsperren… kein Käfig bleibt unangefochten.“ Es zeigt einen Bulldozer, der einen Teil des israelischen Grenzzauns niederreißt.

Mitglieder dieser Organisation sollen nach Angaben der Zeitung Mitte Oktober einen kalifornischen Abgeordneten unter Druck gesetzt haben, um ihn dazu zu bringen, eine Resolution zu unterstützen, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert. Adalah-Mitglieder sollen auch Demonstrationen unterstützt haben, bei denen Banner gezeigt wurden, welche Taten der Hamas gutheißen.

Soros lässt sich nicht abbringen

Weitere Profiteure von Soros Geldern waren die Adalahs-Gründungsorganisation Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights (Zentrum für die Rechte arabischer Minderheiten) in Israel sowie die Organisation Jewish Voice for Peace (Jüdische Stimme für den Frieden). Sie alle rechtfertigen die Gewalt der Hamas mit der Unterdrückung durch Israel.

Laut Dan Schneider, Vizepräsident der konservativen Watchdog-Gruppe Media Research Center, unterstützt der in Ungarn geborene Jude und Holocaust-Überlebende Soros seit Langem Gruppen, die Terroristen fördern.

„George Soros und sein Sohn Alex unterstützen schon seit langer Zeit die radikalsten Organisationen auf der ganzen Welt, und dazu gehören auch Pro-Hamas-Organisationen, die die abscheulichste Art von Verhalten unterstützen“, sagte Schneider. Sie hätten von Soros gefordert, diese Finanzierungen einzustellen, jedoch vergeblich.

Die Soros-Familie, die Open Society Foundations sowie die palästinensischen Gruppen äußerten sich in der Angelegenheit nicht. (nh)