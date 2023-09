„Spamouflage“: Meta räumt mit heimlicher Propaganda-Operation der KP Chinas auf

Der Tech-Gigant Meta hat Tausende von falschen Konten von seinen Plattformen Facebook und Instagram entfernt, die nach Angaben des Unternehmens mit einer geheimen Operation der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) in Verbindung standen.

Laut dem neuen Meta-Bericht vom Dienstag (29. August) löschte der Konzern mehr als 7.700 Facebook-Konten, 900 Seiten, 15 Gruppen und einige Instagram-Konten, die unter anderem pro-chinesische, kommunistische und anti-amerikanische Propaganda verbreiteten. Die von Chinas ausgehende Operation trägt innerhalb der Cybersicherheitscommunity den Spitznamen „Spamouflage“.

„Zusammengenommen schätzen wir Spamouflage als die bisher größte bekannte plattformübergreifende verdeckte Beeinflussungsoperation ein“, so der Bericht.

Meta ist jedoch nicht die einzige Plattform, auf der die KPC Propaganda und Desinformation verbreitet. Dem Bericht zufolge fand diese Operation auf über 50 Plattformen statt, darunter X (früher Twitter), YouTube, TikTok, Reddit, Pinterest, Medium, Quora und Vimeo.

Chinesische Agenten verbreiten Propaganda

Hinter der Operation steckten offenbar chinesische Agenten, die von verschiedenen Orten Chinas aus arbeiteten. Allerdings versuchten sie es so aussehen zu lassen, als ob die Aktivitäten von den USA ausgingen.

Dem Meta-Bericht zufolge begannen die Ermittlungen in diesem Fall im Jahr 2022. Die aufgedeckte Beeinflussungsaktion richtete sich gegen die USA und ihre wichtigsten Verbündeten und Partner. Ein Großteil der geposteten Desinformation zielte darauf ab, dem Ansehen der USA zu schaden und China hervorzuheben.

„Das Netzwerk veröffentlichte in der Regel positive Kommentare über China und die Provinz Xinjiang sowie Kritik an den Vereinigten Staaten, an der westlichen Außenpolitik und an Kritikern der chinesischen Regierung, einschließlich Journalisten und Forschern“, so der Bericht weiter.

„Spamouflage“ verbreitete Verschwörungstheorien

„Spamouflage“ versuchte auch Verschwörungstheorien zu verbreiten, um das Vertrauen in Amerika und die auf Regeln basierende internationale Ordnung zu untergraben.

Dazu gehörten Behauptungen, dass die USA für COVID-19 verantwortlich seien, weil sie China angeblich mit verseuchten Meeresfrüchten beliefert hätten.

Die Operation verbreitete auch Propaganda im Zusammenhang mit Taiwan. Sie forderte die militärische Führung des Inselstaates auf, sich China zu ergeben, bevor ein Krieg ausbricht.

Während viele der Tausenden Konten von automatischen Systemen entdeckt und deaktiviert wurden, haben die Hintermänner der Operation laut Meta ihre Taktik angepasst und verbreiten die Desinformation jetzt über andere Kanäle.

Wie die Operation arbeitet

Ein Beispiel dafür ist ein 66-seitiges erfundenes „Forschungspapier“ auf dem Online-Speicherdienst Zenodo, das voller Rechtschreibfehler und inhaltlicher Fehler ist.

„Spamouflage“ produzierte dazu zwei Videos, die die Operation später auf YouTube und Vimeo teilte, um die gefälschte Forschungsarbeit zu bewerben. Danach veröffentlichten sie einen Artikel, in dem das Papier zitiert und die beiden Videos eingebettet wurden. In dem Beitrag wird behauptet, dass die Vereinigten Staaten „die Wahrheit über die Herkunft von [COVID-19] verheimlicht“ hätten.

Der Artikel wurde auf mehreren Plattformen verbreitet, darunter LiveJournal, Tumblr und Medium und nutzte Social-Media-Konten auf Facebook, X, Quora, Reddit, Google Groups, LiveJournal und Tumblr, um diese Links künstlich zu verstärken.

Trotz dieser Bemühungen, so der Meta-Bericht, bewegte sich Spamouflage hauptsächlich in seiner eigenen Blase aus Bots und erfundenen Fan-Accounts.

Die KPC strebt nach „geistiger Dominanz“ vor dem Krieg

„Spamouflage“ ist nur ein Teil eines noch größeren Netzwerks an Operationen, mit der die KPC die internationale Meinung und Kritik gegen das kommunistische Regime beeinflussen will.

Der Pentagon-Bericht „Chinas Militärmacht 2022“ (PDF) bezeichnet diese Entwicklung als weitere Methode der psychologischen Kriegsführung von Chinas politisch-militärischen Führung.

Demnach würde die KPC und die Volksbefreiungsarmee (PLA) die psychologische Kriegsführung intensivieren und weiterentwickeln, um in einem künftigen Konflikt einen militärischen Vorteil zu erlangen.

Dabei bediene sich unterschwelliger Botschaften, tiefgreifende Fake News, offener Propaganda und analysiert die öffentliche Meinung, so der Bericht. Diese „aggressivere Form der psychologischen Kriegsführung“ ziele darauf ab, „die Wahrnehmung, die Entscheidungsfindung und das Verhalten der Zielperson zu beeinflussen“.

Mit anderen Worten soll mittels dieser neuen Methode des Regimes, der Willen des Gegners gebrochen und dieser so manipuliert werden, dass er sich so verhält, wie es das Regime wünscht.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Meta Purges Massive Influence Operation Linked to China’s Law Enforcement“ (deutsche Bearbeitung nh)