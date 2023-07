Streumunition für Ukraine: Biden stößt auf starken Widerstand aus eigener Partei

Die Biden-Regierung bekommt mächtig „Gegenwind“ aus der eigenen Partei für ihre Pläne, Streumunition an die Ukraine zu liefern.

Die Entscheidung der Biden-Regierung nach monatelangen internen Debatten, Streumunition in ihr neues 800-Millionen-Dollar-Hilfspaket für die Ukraine aufzunehmen, stößt bei den Mitgliedern der eigenen Partei im Kongress auf Widerstand. Die Demokraten stehen in der Regel hinter der Regierung, was die Unterstützung der Ukraine im Krieg mit Russland, betrifft.

Die Demokraten im Kongress haben auf ihren Websites und in Twitter-Erklärungen die Entscheidung verurteilt. So hält beispielsweise die Abgeordnete Chrissy Houlahan (D-Pennsylvania), eine Veteranin der Luftwaffe, die die Ukraine-Politik der Regierung stets unterstützte, die Bewaffnung der Ukraine mit Streumunition für falsch.

„Seit Beginn von Russlands ungerechtem Krieg gehöre ich zu den lautstärksten Mitgliedern des Kongresses, wenn es darum geht, der Ukraine die Ressourcen und Waffensysteme zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um sich selbst und ihre Souveränität zu verteidigen“, sagte Houlahan.

„Ich glaube, dass ein Sieg der Ukraine ein wichtiger Sieg für die Demokratien auf der ganzen Welt ist, aber dieser Sieg darf nicht auf Kosten unserer amerikanischen Werte und damit der Demokratie selbst gehen. Streumunition ist wahllos und ich lehne die Lieferung dieser Waffen an die Ukraine entschieden ab.“

Umstrittene Waffen

Streumunition – auch Streubomben genannt – wurde erstmals im Zweiten Weltkrieg eingesetzt und besteht aus Behältern, die sich in der Luft öffnen und einige Dutzend bis 600 Sprengkörper, manchmal auch Bomblets genannt, über Zehntausende Quadratmeter verstreuen. Die Munition kann von Flugzeugen abgeworfen oder durch Artillerie- und Raketenangriffe eingesetzt werden.

Obwohl die Bomblets beim Aufprall explodieren sollen, tun sie dies teilweise nicht. Dann liegen sie auf dem Boden und sind jahrelang aktiv. Sie können detonieren, wenn Zivilisten, darunter auch Kinder (die sie mit Spielzeug verwechseln können), mit dem Sprengstoff in Berührung kommen. Außerdem verteilt sich ein hoher Prozentsatz der Streubomben nicht zielgerichtet, sodass sie in zivile Gebiete eindringen können.

In seinen Ausführungen vom 7. Juli, in denen er ankündigte, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine mit Streumunition beliefern werden, ging der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan auf die Risiken für die Zivilbevölkerung ein und argumentierte gleichzeitig, dass die Folgen einer Nichtlieferung der Waffen noch schlimmer wären.

„Wir sind uns bewusst, dass die Streumunition durch die nicht explodierte Munition ein Risiko für die Zivilbevölkerung darstellt“, sagte Sullivan. „Aus diesem Grund haben wir die Entscheidung so lange wie möglich aufgeschoben. Aber es besteht auch ein massives Risiko für die [ukrainische] Zivilbevölkerung, wenn russische Truppen und Panzer ukrainische Stellungen überrollen, weiteres ukrainisches Territorium einnehmen und weitere ukrainische Zivilisten unterwerfen. Denn die Ukraine hat nicht genug Artillerie.“

Die Vereinigten Staaten, die Ukraine und Russland gehören nicht zu den 123 Staaten, die das Übereinkommen über Streumunition (CCM) unterzeichnet haben, ein internationaler Vertrag aus dem Jahr 2008, der die Verwendung, Lagerung, Herstellung und Weitergabe von Streumunition verbietet. 23 der Vertragsstaaten des CCM sind die NATO-Verbündeten der Vereinigten Staaten.

Sowohl Russland als auch die Ukraine haben Berichten zufolge Streumunition in dem aktuellen Konflikt eingesetzt.

Demokraten sind strikt dagegen

Die Demokraten sind generell besorgt darüber, dass sich die Vereinigten Staaten durch die Lieferung von Streubomben an die Ukraine an humanitären Verstößen mitschuldig machen und gleichzeitig die aus ihrer Sicht moralische Überlegenheit ihrer Beteiligung an einem Konflikt aufgeben, der nach allgemeiner Auffassung auf eine russische Aggression zurückzuführen ist.

Die Abgeordnete Betty McCollum (D-Minnesota) ist eine weitere Abgeordnete, die der Meinung ist, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine helfen sollten, aber nicht mit Streumunition.

„Die Entscheidung der Biden-Regierung, Streumunition an die Ukraine zu liefern, ist unnötig und ein schrecklicher Fehler“, sagte McCollum. „Der Kongress hat die Weitergabe von Streumunition mit einer Blindgängerquote von mehr als 1 Prozent eindeutig untersagt. Wenn wir zulassen, dass alte US-Streumunition auf das Schlachtfeld in der Ukraine gebracht wird, untergräbt das unsere moralische Autorität und bringt die USA in eine Position, die im direkten Widerspruch zu 23 unserer NATO-Verbündeten steht, die dem Übereinkommen über Streumunition beigetreten sind.“

Die demokratischen Abgeordneten Ilhan Omar aus Minnesota und Sara Jacobs aus Kalifornien kündigten an, dass sie einen Änderungsantrag zum jährlichen Gesetzentwurf über die nationale Verteidigung einbringen werden, um den Vereinigten Staaten den Verkauf von Streumunition zu verbieten.

„Unschuldige Zivilisten sterben auch fünfzig Jahre nach Ende des Konflikts“

„Streumunition ist nach internationalem Recht illegal. Insgesamt 123 Länder haben die Konvention ratifiziert, die ihren Einsatz unter allen Umständen verbietet – darunter fast alle unsere Verbündeten“, so Omar.

„Es ist nicht schwer, zu verstehen, warum. Da Streubomben mehrere kleine Bomben über ein großes Gebiet verstreuen, töten sie Zivilisten sowohl während eines Angriffs als auch danach. Ich war kürzlich in Vietnam und habe aus erster Hand erfahren, wie unschuldige Zivilisten auch fünfzig Jahre nach dem Ende des Konflikts durch US-Streumunition getötet werden. Zehntausende Sprengkörper werden dort jedes Jahr gefunden.“

In einem Tweet sagte der Abgeordnete Jim McGovern (D-Massachussetts): „Ich unterstütze die Ukraine weiterhin nachdrücklich dabei, sich gegen Russlands brutalen Angriffskrieg zu wehren. Aber Streumunition wird nicht helfen.“

Verurteilung durch Menschenrechtsorganisationen

Die Demokraten schließen sich den Bedenken von Menschenrechtsorganisationen an, die wachsam waren und versucht haben, die Entscheidung der Biden-Regierung, Streumunition an die Ukraine zu liefern, zu verhindern.

Am 16. Juni schickte eine Koalition von 38 Menschenrechtsorganisationen – darunter Amnesty International USA, Physicians for Human Rights, UNICEF USA und Oxfam America – einen Brief an Präsident Joe Biden. In dem Brief verurteilen sie, dass die Vereinigten Staaten die Lieferung von Streumunition an die Ukraine erwägt.

„Laut Human Rights Watch hat das russische Militär seit seinem Einmarsch im Februar 2022 wiederholt Streumunition eingesetzt, die verheerende Auswirkungen auf Zivilisten und zivile Objekte wie Häuser, Krankenhäuser und Schulen hatte“, schrieb die Koalition.

Auch das ukrainische Militär habe mehrfach Streumunition eingesetzt. „Am 8. April 2022 tötete ein russischer Streumunitionsangriff in der Stadt Kramatorsk mindestens 58 Zivilisten und verletzte über 100 weitere.“ Dies sei nur einer von Hunderten dokumentierter, gemeldeter oder glaubwürdig behaupteter Streumunitionsangriffe in der Ukraine seit der Invasion 2022. „Die Vereinigten Staaten dürfen sich nicht am Einsatz dieser wahllosen Waffen mitschuldig machen“, erklären sie in dem Brief.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Biden Faces Strong Opposition From His Own Party on Cluster Munitions“ (deutsche Bearbeitung er)